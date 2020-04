Kobe Bryant réalise deux lancers sans embrayage avec un Achille déchiré

Le 12 avril 2013, la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a effectué deux lancers francs d’embrayage après une blessure d’Achille déchirée contre les Golden State Warriors.

En dépit d’avoir Bryant, Dwight Howard, Pau Gasol, Steve Nash et Metta World Peace, les Lakers n’ont pas répondu à leurs attentes pour la saison 2012-13 NBA et faisaient un effort tardif dans l’espoir de ne faire que les séries éliminatoires de la NBA 2013.

Avec Bryant garantissant que les Lakers feraient les séries éliminatoires, le joueur de 34 ans à sa 17e saison en NBA les a voulus en jouant le plus – sinon tous – 48 minutes.

Dans ce qui allait devenir un match entre le présent et l’avenir de la ligue, Bryant a enregistré 34 points (9 sur 21 sur le terrain et 12 sur 16 sur la ligne des lancers francs), cinq rebonds et quatre passes décisives en jouant tous les minute.

Malgré certains signes avant-coureurs au troisième quart, Bryant est resté dans le match et a voulu que les Lakers reviennent avec eux en baisse de six points à mi-chemin au quatrième.

Après trois points consécutifs pour égaliser le match, Bryant a dépassé Harrison Barnes mais est tombé sur un jeu sans contact. Alors que Bryant pensait que Barnes l’avait fait trébucher, les rediffusions ont montré le contraire lorsque les Lakers ont appelé le temps mort.

Malgré ce qui pourrait finalement être diagnostiqué comme un Achille déchiré, Bryant a marché jusqu’à la ligne des lancers francs et a effectué deux lancers francs à embrayage pour égaliser le match à 109.

Bryant est ensuite retourné au vestiaire de son propre chef alors que les Lakers se sont échappés avec une victoire de 118-116 contre un jeune Stephen Curry et Klay Thompson.

Lakers (43-37)

Guerriers (45-35)