Kobe Bryant référencé dans le dernier clip de Drake

Le grand joueur des Los Angeles Lakers et l’icône du basket-ball Kobe Bryant est peut-être parti, mais son esprit vit pour toujours. Dans le dernier clip de la star du hip-hop Drake, il a présenté les maillots légendaires 8 et 24 de Bryant en guise de cri à la star disparue.

Dans son clip de la chanson Toosie Slide, notez la référence sournoise Bryant de Drake.

. @ Drake rend hommage à Kobe avec les maillots n ° 8 et 24 sur la table dans son clip “Toosie Slide” ✊🐍 pic.twitter.com/gyJYX5raeC

Ce n’est qu’une des nombreuses références à Bryant faites et à faire par des stars du hip-hop. Après tout, l’impact de Bryant ne s’est pas seulement fait sentir sur le terrain. Hors du court, le Black Mamba a inspiré d’innombrables personnes de son époque Lakers.

À tel point que lorsque le monde a appris sa mort le 26 janvier, tout s’est arrêté – pas seulement le monde du basket-ball. Des larmes et des hommages affluent des quatre coins du globe aux Lakers et à la famille Bryant. Les purs et durs du basket-ball qui étaient des observateurs attentifs de l’ascension de Bryant à la célébrité ont écrit des messages sincères. Même les fans de basket-ball piétons ne pouvaient s’empêcher de se sentir tristes lors de cette journée fatidique.

Maintenant, près de deux mois après le décès de Bryant, les hommages continuent à affluer pour l’icône des Lakers. Drake n’est qu’une des nombreuses personnes qui célèbrent constamment la vie de Bryant. Aux quatre coins du monde, il y a un fan qui a installé son petit sanctuaire de Bryant. Il y a toujours ce gars dans le bureau qui crie «Kobe» chaque fois qu’il renverse une balle en papier tirée dans la poubelle.

Et bien sûr, il y a des joueurs de la NBA qui ont littéralement grandi en regardant les matchs de Bryant avec les Lakers – les titres, les expositions de notation, les coups gagnants et, surtout, le Mamba Mentality.

