Kobe Bryant révèle que ne pas jouer les deux premières saisons a été la partie la plus difficile de sa carrière

S’il y a une chose que l’on peut dire à propos de Kobe Bryant, c’est que son esprit de compétition est inégalé – d’où l’origine de l’expression «Mamba Mentality».

Tout au long de ses 20 saisons avec les Lakers, il a obtenu ce qu’il voulait simplement en travaillant plus dur que le prochain joueur, ce qui rend impossible de ne pas l’avoir comme le visage de la franchise.

Et bien que sa future carrière au Temple de la renommée regorge de succès, il y a aussi beaucoup de choses qui n’ont pas été à la hauteur de Bryant. Sa défaite en finale de la NBA en 2008 contre les Celtics de Boston se démarque ainsi que les premières saisons après que Shaquille O’Neal a été échangé là où Bryant a vraiment eu du mal et à un moment donné a même demandé – puis rejeté par la suite – un échange.

Cependant, la chose sur laquelle Bryant se souvient vraiment avec une attitude négative est ses deux premières saisons dans la ligue où il a été constamment contraint de monter sur le banc en faveur de plus de joueurs vétérans, selon le podcast “All The Smoke” avec Matt Barnes et Stephen Jackson:

«Il y en avait quelques-uns… la défaite contre les Celtics en ’08 a été difficile. Avant cela, au début du voyage, il ne jouait pas… J’aurais été à l’école parce que j’avais l’impression que mon entraîneur Del Harris à l’époque essayait de s’assurer qu’il ne montrait pas de favoritisme envers le jeune enfant et par conséquent , il a basculé dans l’autre sens en faisant des choses qui n’étaient pas vraiment justes… Mes deux ou trois premières années ont été un cauchemar pour moi. »

Cette période a été si difficile pour Bryant qu’il a même envisagé un retour à l’université juste pour pouvoir prouver à quel point il était bon et à quel point il méritait de jouer:

«Je m’assois et regarde tous mes pairs sortir et jouer 35-37 minutes… tout le monde fait son truc et je suis assis ici collé au banc, vraiment énervé et énervé, pensant que j’aurais dû juste partir au collège. C’était la partie la plus difficile.”

Bryant a finalement gagné des minutes importantes, car à sa troisième saison en NBA, il était en moyenne de 37,9 minutes par match. Cependant, il a marqué en moyenne 15,5 minutes par match sa saison recrue et 26,0 la saison suivante et n’a commencé qu’un total de sept matchs au cours du processus.

Avec un joueur du calibre de Bryant, il est difficile de croire qu’il y ait jamais eu un moment où il obtenait des minutes réduites. Mais à cette époque, les recrues devaient vraiment être des joueurs All-Star évidents pour obtenir des minutes tout de suite, contrairement à aujourd’hui où les recrues sont plus souvent jetées au feu immédiatement.

Tout a fonctionné pour Bryant, mais être un joueur de banc pendant deux saisons sachant très bien de quoi il était capable pourrait définitivement piquer.