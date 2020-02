Kobe Bryant s’assurer que l’hélicoptère n’a eu aucune panne de moteur

L’hélicoptère appartenant à Kobe Bryant qui s’est écrasé il y a deux semaines, mettant fin à sa vie, celle de sa fille et celle de sept autres personnes, il n’a eu aucune panne moteur, a-t-il dit ce vendredi, le National Transportation Safety Board des États-Unis (NTSB, dans son acronyme en anglais).

02/08/2020 à 00:36

CET

Sport.es

“Les sections visibles des moteurs n’ont montré aucune preuve d’une défaillance interne non contenue ou catastrophique”, a ajouté le NTSB, qui a déterminé que l’hélicoptère n’avait pas perdu de puissance avant de s’écraser sur la colline de Calabasas (Californie, États-Unis).

Au moment de la collision, Kobe Bryant, 41 ans, voyageait avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes dans son hélicoptère, qu’il utilisait régulièrement pour éviter le trafic habituel à Los Angeles.

Les autres victimes

L’entraîneur de baseball de l’Université Orange Coast, J, est également décédéOhn Altobelli, son épouse Keri et leur fille, Alyssa, qui ont fait partie de la même équipe que Gianna; un entraîneur de basket-ball, Christina Mauser; une autre coéquipière et sa mère, Payton et Sarah Chester; et le pilote, Ara Zobayan.

“Nos enquêteurs ont déjà développé une quantité substantielle de preuves sur les circonstances de ce tragique accident. Et nous sommes convaincus que nous pouvons déterminer sa cause, ainsi que tout facteur qui y a contribué, afin que nous puissions faire des recommandations de sécurité pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent “, a déclaré le président du NTSB, Robert L. Sumwalt, dans une déclaration.

Bien qu’il n’ait mis en évidence aucune constatation concernant la météo au moment de l’accident, le NTSB a ajouté que les vidéos et photos de plusieurs témoins “Ils représentent le brouillard et les nuages ​​bas qui obscurcissent le sommet des collines.”

Selon le NTSB, l’hélicoptère est descendu à une vitesse supérieure à 600 mètres (2 000 pieds) par minute avant l’impact mortel contre une colline à Calabasas, en Californie, provoquant un accident “à fort impact”.

Le rejet d’une défaillance mécanique a été annoncé le même jour que la veuve de Kobe, Vanessa Bryant, a publié sur les réseaux sociaux que le 24 février un mémorial sera organisé à la mémoire de l’ancien basketteur, de sa fille et de l’autre décédé au Staples Center, le Los Angeles Lakers Court.

.