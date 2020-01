Kobe Bryant sera intronisé au premier tour du Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial

Lorsque Kobe Bryant a pris sa retraite après la saison NBA 2015-16 avec les Lakers de Los Angeles, sa prochaine étape a été le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Comme Bryant a finalement pu passer plus de temps avec sa famille, il construisait Kobe Inc. et Granity Studios lorsque l’annonce est intervenue le 19 décembre.

Avec Tim Duncan et Kevin Garnett, Bryant était officiellement en tête de la liste des candidats au Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial de 2020.

Au milieu de la tragédie, le président du Temple de la renommée du basketball commémoratif Naismith, Jerry Colangelo, honorera Bryant, selon Shams Charania de The Athletic:

Kobe Bryant sera une intronisation au premier tour dans la classe Naismith Basketball Hall of Fame de 2020.

“Devrait être la classe la plus épique de tous les temps avec Kobe, Tim Duncan et Kevin Garnett”, a déclaré le président de la HOF, Jerry Colangelo. “Kobe sera honoré comme il se doit.”

Même avant la retraite et la mort de Bryant, il était membre du Temple de la renommée au premier tour:

Kobe Bryant, Los Angeles #Lakers:

5X champion NBA,

2X NBA Finals MVP,

1X NBA MVP,

18X NBA All-Star,

4X NBA All-Star Game MVP,

11X All-NBA First Team,

9X NBA All-Defensive First Team,

2X champion de la NBA,

1X champion NBA Slam Dunk Contest,

1X gagnant des Oscars,

& 1X Emmy gagnant. pic.twitter.com/dfkzuFVUPY

Pour les fans de basket-ball qui ont grandi en regardant Bryant, ils attendaient avec impatience son discours au Temple de la renommée. Alors qu’il y avait tellement d’anticipation, Bryant était un historien du jeu et a soutenu la prochaine génération de joueurs.

Dans les derniers messages de Bryant sur les réseaux sociaux, il a félicité LeBron James de l’avoir dépassé pour la troisième place sur la liste des meilleurs scores de la NBA contre ses Philadelphia 76ers. Bien que le joueur de 41 ans restera dans les mémoires pour sa compétitivité, son objectif était de faire avancer le basket-ball.

Alors que les fans de basket-ball pleurent la perte de Bryant, Gianna Bryant et de sept autres passagers, la «mentalité Mamba» continuera de vivre pour toujours.