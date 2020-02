Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett finalistes pour le Temple de la renommée

Dans le cadre de la tradition annuelle du week-end des étoiles de la NBA, au cours de laquelle le jeu est célébré tout au long du week-end, le James Naismith Basketball Hall of Fame a annoncé sa classe de finalistes 2020, dont quelques privilégiés seront intronisés dans la salle de Springfield. , Massachusetts, plus tard cette année. Cette année, comme la plupart des activités, sera à ce week-end All-Star particulier, est douce-amère.

La classe de finalistes 2020 est dirigée par feu Kobe Bryant, qui a été intronisé un an plus tôt que d’habitude en raison de sa mort tragique ainsi que de celle de sa fille et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère. Bryant rejoint ses anciens rivaux, Kevin Garnett et Tim Duncan, ainsi que son ancien entraîneur Rudy Tomjanovich et la légende de la WNBA Tamika Catchings. L’ancien entraîneur-chef de l’État d’Oklahoma, Eddie Sutton, l’entraîneur-chef féminin de Baylor, Kim Mulkey, et l’entraîneur de longue date de la Division II, Barbar Stevens, sont également finalistes.

L’ancien coéquipier de Miami Heat de LeBron, Chris Bosh, a été l’omission la plus notable de la liste des finalistes.

Les intronisés devraient être annoncés le 4 avril.

