Kobe Bryant tirant des lancers francs avec Achille déchiré était un message à Paul Pierce

L’un des aspects les plus légendaires de Kobe Bryant était sa tolérance irréelle à la douleur et sa détermination à traverser toute blessure et il n’y avait pas de meilleur exemple de cela que lui faisant deux lancers francs après avoir déchiré son Achille contre les Golden State Warriors lors de la NBA 2012-13. saison.

Bryant marchant hors du terrain par ses propres moyens était un spectacle incroyable à voir dans les circonstances.

À l’autre extrémité de ce spectre (en particulier dans l’esprit des fans des Los Angeles Lakers) se trouvait Paul Pierce lors du premier match de la finale 2008 de la NBA. Pierce a pleuré au sol après ce qui semblait être une grave blessure à la cheville et a quitté le sol en fauteuil roulant, pour revenir plus tard dans le match et aider les Celtics de Boston à gagner.

Dans le cas de Bryant, les Lakers se battaient pour une place en séries éliminatoires et il était prêt à tout essayer pour continuer à jouer. David Aldridge de The Athletic a récemment rappelé le moment, parlant avec l’entraîneur de longue date des Lakers, Gary Vitti, au sujet de Bryant insistant pour tirer sur les lancers francs et partir sous son propre pouvoir:

Il était notable non seulement pour les tentatives de Bryant de remettre le tendon déchiré en place, ou pour demander à l’entraîneur sportif en chef Gary Vitti s’il y avait un moyen de l’enregistrer et de continuer à jouer. C’était notable, bien sûr, parce que Bryant a insisté pour tirer les deux lancers francs qui lui étaient dus après qu’il ait été frappé et s’est écrasé au sol, puis a insisté pour quitter le sol par lui-même après que L.A. ait pris une faute délibérée pour le faire sortir du terrain.

Vitti entrerait encore plus dans les détails, affirmant que Bryant insistant pour marcher sur le sol était un coup à son rival des Celtics:

«J’ai dit aux officiels ce que nous allions faire», se souvient Vitti en 2017. «Dès que nous avons commis une faute, je suis sorti sur le terrain pour le récupérer. Et j’ai dit: «Vous voulez une chaise?» Et il a dit: «Non, je m’en vais.» Et il est retourné à la salle de formation de son propre chef. C’était un message pour Paul Pierce. Parce que tu te souviens de la finale (2008), Pierce avait l’air d’avoir été abattu par un tireur d’élite, se retournant, se tordant de douleur? Ils l’enlèvent sur une chaise et il revient jouer et ils nous battent? C’était le [expletive] vous à Paul Pierce. “

Connaissant le dynamisme et la compétitivité de Bryant, il est certainement possible qu’il nourrisse du ressentiment pour Pierce après ce moment. Il a été très ouvert à l’idée de détester la perte de ces finales 2008 contre les Celtics et a déclaré que les finales 2010 étaient son championnat préféré.

Cet Achille déchiré a été le tournant de la carrière de Bryant car il n’a plus jamais été le même par la suite. Lui tirer ces lancers francs était comme un dernier acte de défi et le faire – au moins partiellement – car un tir vers l’un des Celtics les plus détestés ne fait que rendre le moment encore meilleur.