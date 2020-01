Kobe Bryant Tribute Song: Bad Bunny

En ce qui concerne Kobe Bryant, son impact va au-delà des athlètes.

Comme en témoigne l’amour pour Bryant, sa famille et les personnes touchées par la tragédie, l’homme de 41 ans a inspiré tout le monde à travers le jeu de basket-ball.

Après 20 saisons avec les Los Angeles Lakers, la transition sans heurt de Bryant vers Kobe Inc. et Granity Studios était inspirante et il avait encore tant à donner.

Alors que le monde pleure la perte de Bryant, Bad Bunny a sorti une chanson hommage intitulée «6 Rings» pour honorer l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps.

Alors que Bryant a remporté cinq championnats en sept apparitions en finale de la NBA, le sixième anneau mentionné par Bad Bunny est le seul qui compte vraiment.

Merci à Bad Bunny et voici les paroles en espagnol et en anglais:

Espagnol par Genius

[Intro: Bad Bunny]

… Pour la nuit au moins, essayant pour 80

“Ai-je raté quelque chose pendant mon absence?”

“Juste un autre parmi tant d’autres”

“Ah d’accord”

Kobe Bryant, 28 pour 46 sur le terrain

Ce sera 18 pour 20 de la ligne et un

81 points! Pour cette foule du numéro 8, Kobe Bryant!

Yeh, ey

[Verso: Bad Bunny]

A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamiento »

Y, ¿dónde estará Dios ’metío’ en estos momento ’?

Sé que la vida es corta como cuento

Y en un abrir y cerrar se las lleva el viento

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié

Mil emocione », muchas vece» me pusiste de pie

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión

Y que pa ’ganar hay que tener corazón

Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte

Y que los fracaso ’pueden hacernos más fuerte’

Digan lo que quieran, pa ’mí será’ el mejor, ey

Descansa en paz con el Señor

Y felicidades, tú también ganaste seis sortija »

Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hija »

Pensando que una se fue contigo, me descontrolo

Pero nah, eso es pa ’que en el cielo no juegue’ solo

Má ’de 81 razones pa’ admirarte

Má ’de cinco jugadore’ al mismo tiempo pa ’pararte

Nos parecíamo ’en que hacíamo’ arte

Black Mamba pour toujours, je

Por siempre vamo ’a recordarte, yeh

[Outro: Kobe Bryant]

Et du fond du cœur, merci

Et euh … que puis-je dire?

Mamba out

Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe

Traduction anglaise par Genius

[Intro: Bad Bunny]

… Pour la nuit au moins, essayant pour 80

“Ai-je raté quelque chose pendant mon absence?”

“Juste un autre parmi tant d’autres”

“Ah d’accord”

Kobe Bryant, 28 pour 46 sur le terrain

Ce sera 18 pour 20 de la ligne et un

81 points! Pour cette foule du numéro 8, Kobe Bryant!

Ouais, ey

[Verse: Bad Bunny]

Parfois je me demande si je fais bien à respecter les commandements

Et où est Dieu à ces moments?

Je sais que la vie est courte comme un conte

Et en un clin d’œil le vent le prend

Je me souviens encore de la première pièce dont j’ai été témoin

Mille émotions, plusieurs fois j’étais debout

Tu m’as appris que tout dans la vie se fait avec passion

Et pour gagner, vous devez avoir un cœur

Vous nous avez appris que le chiffre 13 n’est pas malchanceux

Et les échecs peuvent nous rendre plus forts

Dis ce que tu veux, pour moi c’est le meilleur

Repose en paix avec Dieu

Et félicitations, vous gagnez également six anneaux

Cinq sur la NBA et une femme qui vous a donné quatre filles

Penser à l’un d’eux est parti, ça me rend fou

Mais non, c’est parce que vous n’avez pas besoin de jouer seul au paradis

Plus de 81 raisons de vous admirer

Plus de cinq joueurs en même temps à vous arrêter

On dirait qu’on a fait à la fois de l’art

Black Mamba pour toujours, je

Pour toujours, nous allons vous rappeler, oui

[Outro: Kobe Bryant]

Et du fond du cœur, merci

Et euh… que puis-je dire?

Mamba out

Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe