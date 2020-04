Kobe Bryant voulait amener les Lakers de Los Angeles à Gabriel Deck

L’équipe argentine est devenue le deuxième de la Coupe du monde de basket-ball de Chine en septembre dernier après avoir perdu en finale contre l’équipe espagnole de Sergio Scariolo. L’équipe sud-américaine a obtenu un billet pour la finale après avoir donné la surprise à la fois en quarts et en demi-finales, éliminant deux des favoris pour prendre le tournoi: la Serbie et la France (cette dernière, en plus, a battu les États-Unis).

L’un des joueurs les plus remarquables de l’équipe argentine était Gabriel Deck, joueur actuel et l’une des pièces les plus importantes du Real Madrid par Pablo Laso. Comme récemment révélé Manu Ginobili, Compatriote de Deck et ancien joueur de la NBA, le défunt Kobe Bryant est tombé amoureux du jeu de Gabriel Deck après avoir joué la Coupe du monde en Chine.

“Kobe m’a toujours parlé du basket-ball. Il en avait marre. Il aimait analyser les matchs et observer les joueurs. Pendant la dernière Coupe du monde, il est devenu obsédé par le” Tortuga “(Gabriel Deck), et je lui ai dit après l’avoir su: Kobe était tombé amoureux de son jeu et voulait le signer pour les Lakers de Los Angeles. “

⛹️⚡ @gabriel_deck entrant dans la cuisine! – @ EuroLeague # RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/4LJvlddBd7 – Basket du Real Madrid (@RMBaloncesto) 14 avril 2020

Cependant, il ne semble pas entrer dans les plans de Deck de signer pour les Lakers dans un avenir proche. L’Argentin est à l’aise à Madrid. De plus, il joue aux côtés de ses deux compatriotes Nicolás Laprovittola et Facundo Campazzo. Ginobili lui-même en a également parlé et a assuré que l’endroit où se trouve Gabriel Deck est adéquat:

“Tout n’est pas NBA. Le Real Madrid est le club le plus important du monde loin de la NBA. Quelque chose comme ça ne peut pas passer inaperçu, et ce qu’ils réalisent là-bas mérite d’être mentionné.”

