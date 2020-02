Kobe est honoré aux Oscars

Comme chaque année, le Oscar ils ont rappelé aux gens qu’ils sont partis cette année, et sous la chanson de Hier, interprétée par Billie ellish, le premier à se souvenir dans le “In memoriam” a été le légendaire basketteur Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère au cours duquel huit autres personnes sont décédées, dont sa fille Gianna.

10/02/2020 à 05:35

CET

Sport.es

Avec le court métrage “Cher basket & rdquor ;, Kobe a remporté le prix du meilleur court métrage d’animation en 2018, qu’il a produit, écrit et raconté, et qu’il a obtenu il y a quelques éditions, où il a mentionné que «en tant que basketteurs, nous sommes censés nous taire et dribbler. Je suis content que nous fassions bien plus que cela.

Précédemment sur le tapis rouge, le réalisateur Spike Lee portait un costume violet avec du jaune en plus d’utiliser le numéro 24, se souvenant de l’une des grandes légendes de la NBA, dans laquelle il a déclaré que c’était un “hommage, honneur et hommage. Il nous manque tous. Ce soir, je dois présenter, mais je voulais aussi représenter, je veux faire les deux & rdquor ;, a-t-il dit.

En outre, l’actuel gagnant du court métrage animé par “Hair Love”, et ancien joueur de la NFL, Matthew A. Cherry, il a dédié son prix à Bryant, louant les actions sur et hors du terrain réalisées par l’athlète emblématique des Los Angeles Lakers.

“Ce prix est dédié à Kobe, que nous avons tous un deuxième acte aussi bon que le vôtre“Il a dit.

.