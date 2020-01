“Kobe ne voudrait pas que ce soit autrement”

C’est ce que Kobe aurait voulu.

C’est ce que Chris Paul a déclaré aux journalistes après le match de mercredi soir à Sacramento.

Lors de sa première conversation avec des journalistes depuis l’annonce de la mort de Bryant, l’attitude de Paul était modérée, sa voix calme quand il parlait de son ami proche.

«Je sais juste que je ressens pour les familles», a-t-il déclaré. «C’est une grosse perte pour tout le monde. La meilleure chose que j’aurais pu faire est probablement de sortir et de jouer. Kobe n’en aurait pas autrement. “

Paul est revenu contre les Kings après avoir raté le match de lundi avec les Mavericks pour des raisons personnelles.

Il n’a pas connu son meilleur match de la saison, marquant neuf points tout en distribuant 10 passes décisives et en récupérant quatre rebonds. Mais ça va. Le Thunder n’en avait pas besoin.

Au lieu de cela, Paul devait être avec ses coéquipiers, disant aux journalistes, y compris Maddie Lee de The Oklahoman, que l’expérience était «thérapeutique».

“C’est super quand c’est un effort d’équipe comme ça”, a déclaré Paul à propos de la victoire. «Tout le monde a la chance de jouer et de partager le ballon. C’est marrant. Être de retour avec eux est thérapeutique. »

Le coéquipier de Kobe avec les Lakers, Matt Barnes, a discuté avec The Jump plus tôt mercredi au sujet de voir Paul pour la première fois depuis la mort de Bryant. Il a dit que Paul avait été “écrasé” par la nouvelle.

«Chris est très émotif, porte son cœur sur son type de manche. Nous avons donc eu un moment, et nous avons discuté, et nous sommes juste dans l’incrédulité. “

Barnes a déclaré que Paul avait pris le temps de voir sa famille et était à Los Angeles lorsque l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes s’est produit. Selon Barnes, Paul était en ville pour le récital de sa fille et l’accident était «juste en bas de la rue» d’où le récital a eu lieu.

Mercredi soir, dans un moment de légèreté, Paul a plaisanté en disant que Bryant aurait été fier de la recrue du Thunder Lu Dort, qui a marqué un sommet en carrière de 23 points sans compter une passe décisive.

“En fait, j’ai dit à Dort vers la fin du match, Kobe aurait probablement été fier de lui car il avait 23 points et aucune aide”, a déclaré Paul. “Kobe était tout au sujet d’être agressif et de rester agressif.”

Paul et le Thunder continueront leur road trip vendredi soir quand Oklahoma City affrontera les Phoenix Suns.

.