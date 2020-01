Kobe sur LeBron le dépassa bientôt en marquant: “Je pense que c’est génial”

Bien que LeBron James et les Lakers de Los Angeles aient subi leur plus grande marge de défaite cette saison lundi soir aux mains des Celtics de Boston, James s’est approché un peu plus près de passer Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA avec 15 points.

James est maintenant à 66 points de dépasser Kobe et il y a de très bonnes chances que James puisse le faire samedi lorsque les Lakers s’affronteront contre les Philadelphia 76ers dans la ville natale de Kobe. Avec James susceptible de dépasser Bryant dans les trois prochains matchs, The Athletic’s Bill Oram a reçu des commentaires de Kobe sur ce que ce sera une fois que LeBron le dépassera.

“C’est génial”, a déclaré Bryant. «Je pense que c’est super pour lui. Je veux dire, la quantité de travail qu’il a fait au cours de sa carrière, la cohérence, je pense que c’est génial. “

Au cours de la saison dernière, qui était principalement un point discutable, LeBron a dépassé Michael Jordan pour la quatrième place sur la liste des scores de tous les temps dans un jeu essentiellement dénué de sens. Cette saison, avec les Lakers en plein essor et au milieu d’un road trip important sur la côte Est dans des villes riches en basketball, New York et Philadelphie, les circonstances de ce dernier jalon pour LeBron peuvent enfin correspondre au moment.

.