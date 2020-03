Kristaps Porzingis est «l’avenir des 5», affirme Rick Carlisle

Après avoir progressé lentement vers le système des Mavericks de Dallas cette saison, Kristaps Porzingis a reçu des éloges bien mérités de l’entraîneur-chef des Mavs, Rick Carlisle.

Le Letton de 7 pieds 3 pouces a été absolument brillant lors de la victoire de Dallas 111-91 contre les Timberwolves du Minnesota à l’intérieur du Target Center dimanche. La Licorne a marqué un record de 38 points pour la saison avec 13 rebonds, quatre passes décisives et cinq rejets, tout en tirant un 13 pour 25 efficace sur le terrain (52%) et en vidant six de ses 14 (42,9%) essais. à distance en 36 minutes.

Carlisle a recueilli de nombreux compliments pour la star européenne, qui semble enfin retrouver la forme après avoir raté toute l’année dernière pour guérir d’une blessure au LCA.

«C’est une image de ce à quoi l’avenir des 5 va ressembler. Un gars avec une grande longueur, qui peut tirer à longue distance, conduire, passer, protéger la jante, rebondir et savoir jouer. Empilez-le, c’est un grand jeune joueur », a décrit Carlisle Porzingis, par Mike Fisher de Dallasbasketball.com.

Après avoir été le gars de choix lors de ses quatre premières saisons avec les New York Knicks, Porzingis, âgé de 24 ans, a volontiers joué le deuxième violon du candidat MVP des Mavs, Luka Doncic, cette saison. KP a connu un démarrage plutôt lent en 2019-20 mais a finalement trouvé son rythme sous la direction de Rick Carlisle.

En 47 matchs, Kristaps Porzingis affiche en moyenne 19,2 points, 9,4 rebonds, 1,6 passes décisives et 2,0 blocs par match. Outre sa capacité à étirer le sol, KP a donné un coup de fouet à l’intérieur des Mavs en matière de défense et est devenu le meilleur protecteur de jante de l’équipe.

Son bon jeu continu sera en effet la clé de Dallas, qui se prépare pour un retour en séries éliminatoires alors qu’il s’améliore à 37-24 sur la campagne.