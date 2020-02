Kristaps Porzingis explique pourquoi Dallas devrait continuer à le jouer comme centre

Malgré sa taille de 7 pieds 3 pouces, le grand homme franc-tireur de Dallas a été connu comme un attaquant de puissance plutôt que comme un centre tout au long de sa carrière en NBA. Cependant, avec la blessure de fin de saison du centre de départ des Mavericks Dwight Powell en janvier, Dallas a de plus en plus joué l’attaquant letton aux cinq – quelque chose que Porzingis est plus que déprimé.

“Quand je suis en (position de puissance avant), je n’ai que la possibilité de sauter, et quand je suis en (position centrale), je peux choisir et sauter et rouler”, a déclaré le vétéran de quatrième année. “Donc, je peux mélanger et être plus impliqué”, a déclaré Porzingis selon Dwain Price de Mavs.com.

Bien que sa longueur extraordinaire soit indéniable, entrant dans la ligue à 230 livres et d’excellentes compétences de maniement du ballon et un tir puissant à trois points, Porzingis a certainement été classé comme un tronçon idéal de quatre dans l’ère moderne d’aujourd’hui.

Cependant, Porzingis a pris du volume depuis son entrée dans la ligue et en raison des blessures de Dallas, le joueur de 24 ans a été invité à changer son style de jeu.

“Je traîne tout le temps maintenant en tant que grand gars”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas seulement en train de courir vers le bas et de rester dans le coin, ou sur le périmètre en attendant que quelque chose se passe”, a-t-il déclaré. “…” Donc c’est beaucoup mieux comme ça. J’aime beaucoup mieux jouer de cette façon. C’est ce à quoi je suis plus habitué. “

Cette saison, Porzingis affiche une moyenne de 18,7 points, un record en carrière de 9,2 rebonds et 1,9 bloc par match tout en tirant à 42% sur le terrain et à 35,1% en profondeur.

Cependant, en huit matchs au mois de février, la Licorne affiche un rendement efficace de 25,4 points et 10,3 rebonds par match.