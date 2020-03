Kristaps Porzingis nomme ses 5 meilleurs joueurs de tous les temps

La suspension de la NBA donnant aux joueurs de la NBA beaucoup de temps libre, le grand homme des Mavericks de Dallas, Kristaps Porzingis, a profité de l’occasion pour dialoguer avec les fans de Mavs et répondre à des questions intéressantes.

Lors d’une session de questions / réponses sur Instagram, Porzingis a été invité à nommer ses cinq meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps – même ceux qui jouent encore activement. Effectivement, le Letton n’a pas oublié l’icône du Mavs et a reconnu Dirk Nowitzki dans son Top 5.

Il a également cité Kyrie Irving au meneur, le légendaire défunt Los Angeles Lakers Kobe Bryant au tireur, Kevin Durant à trois et Shaquille O’Neal à cinq.

Alors que certains joueurs incluraient leur propre nom dans leur liste, Kristaps veut certainement se mettre du bon côté des fans de Mavs. Nowitzki est sans aucun doute l’un des plus grands attaquants de puissance de tous les temps, et il est très aimé à Dallas où il a passé sa carrière de 21 ans dans la NBA.

Il convient de noter, cependant, que la légende des Chicago Bulls et le consensus G.O.A.T Michael Jordan sont absents de sa liste. On pourrait également plaider en faveur de LeBron James contre KD, d’autant plus que LeBron a dominé les années 2010 avec une apparition annuelle à la finale de la NBA.

Indépendamment de ce que les autres diraient cependant, Kristaps Porzingis ne fait que donner son avis. La star du Mavs a également souligné que sa liste des 5 meilleurs serait certainement divertissante à regarder – des poignées de Kyrie Irving, des scores de Kobe et Durant, de la capacité de Dirk à espacer le sol et de la domination absolue de Shaq.

La NBA est loin de reprendre ses activités, ce n’est donc peut-être que le début des joueurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes alors qu’ils tentent de tuer le temps avant que la ligue ne décide de l’avenir de la campagne 2019-2020 au milieu de la peur des coronavirus.