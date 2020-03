Kristaps Porzingis parle de «l’atmosphère des séries éliminatoires» contre les pélicans

Le thriller en prolongation entre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et Dallas Mavericks a été salué en raison de son «atmosphère de séries éliminatoires». Cherché pour un commentaire sur le jeu tendu, le grand homme de Mavs, Kristaps Porzingis, a eu une réponse plutôt brutale mais drôle.

Porzingis n’a pas encore fait l’expérience de la véritable «atmosphère des séries éliminatoires» après avoir joué trois saisons décevantes avec les New York Knicks et passé toute la campagne 2018-19 en vêtements de ville.

On a demandé à Kristaps Porzingis si cela ressemblait à une atmosphère de séries éliminatoires: «Je veux dire, j’aurais aimé avoir cette expérience pour vous dire…» 💀😂

– Saad Yousuf (@ SaadYousuf126) 5 mars 2020

Les fans ont rapidement répondu au tweet, notant que cela pourrait être un coup subtil pour la première équipe de Knicks – Porzingis en NBA.

Ce sont les Knicks qui ont repêché le Letton comme quatrième choix du repêchage de la NBA 2015. Au départ, les fans de New York étaient consternés par la décision du club. Personne ne connaît cet homme Kristaps Porzingis pendant cette période, mais au fil de la saison, les fans ont découvert son potentiel.

Malgré cela, les Knicks n’ont apparemment pas réussi à tirer parti d’un talent unique. Ils n’ont fait aucun mouvement pour entourer Porzingis de joueurs suffisamment bons pour le compléter. Le clou dans le cercueil était lorsque le Letton a déchiré son LCA en février 2018, ce qui a fait boule de neige dans plusieurs controverses qui ont finalement conduit à l’échange de Porzingis aux Mavs.

Maintenant avec les Mavs, le joueur de 24 ans a une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois de sa carrière. Ils ont actuellement un record décent de 38-25 pour la septième place dans l’Ouest.

De plus, les Mavs ont sept matchs et demi d’avance sur les huitièmes têtes de série des Memphis Grizzlies. À moins que quelque chose de malheureux ne se produise et se traduise par une série de pertes, il semble que Dallas en est à sa première apparition en séries éliminatoires depuis la campagne 2015-2016.