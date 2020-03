Kristaps Porzingis rejoint Shaquille O’Neal avec une stat consécutive

Le match très attendu de mercredi soir entre les Mavericks de Dallas et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans aurait peut-être été l’occasion pour beaucoup de regarder Zion Williamson et Luka Doncic se battre pour la première fois, mais Kristaps Porzingis a rappelé à tout le monde sa présence aux deux extrémités du sol.

L’ancien grand homme de New York a enregistré 34 points et 5 blocs sur la victoire en prolongation contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Ce n’était qu’un match après avoir perdu 38 points et cinq blocs dans une victoire éclatante contre les Timberwolves du Minnesota. Le dernier joueur à avoir eu de tels numéros lors de matchs consécutifs était Shaquille O’Neal en 2000.

Kristaps Porzingis a enregistré plus de 30 PTS et 5+ BLK dans des matchs consécutifs. Le dernier joueur avec 30PTS / 5BLK dans des matchs consécutifs était Shaquille O’Neal en 2000 (@EliasSports). pic.twitter.com/n8J4IZFq0W

– NBA.com/Stats (@nbastats) 5 mars 2020

Le nombre de buts de la superstar lettone pourrait être en baisse à 19,2 points par match, mais ses 9,4 rebonds et 1,6 passes décisives par match sont des sommets en carrière. Dernièrement, Porzingis a également été une bête sur la défensive, avec une moyenne de 2,7 blocs au cours de ses dix derniers matchs.

Avec une amélioration de son équipe à 38-25, les Mavs se trouvent maintenant plus confortablement à la septième place de la Conférence Ouest. Après avoir remporté la victoire, ils ont également plus de chances de dépasser l’Oklahoma City Thunder pour la sixième tête de série.

Les chiffres de Porzingis ont été égalés par la deuxième slovène Luka Doncic, qui a eu une performance tout aussi monstrueuse. Le premier All-Star a réussi son 22e triple double de la saison avec 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, battant le record de Jason Kidd de 21. L’attaquant des Mavs, Maxi Kleber, a également bien tenu sur la défensive, égalant les blocs de Porzingis avec cinq des siens.

Brandon Ingram, quant à lui, a mené les Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec 27 points. Par la suite, le premier choix global Zion Williamson a ajouté 21 points et 6 rebonds lors de son premier match consécutif.