Kristaps Porzingis se tourne vers la boxe, le MMA pour s’occuper

La star de Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis, est un grand fan des sports de combat et il a utilisé la période de quarantaine pour rattraper son retard sur la boxe et les arts martiaux mixtes.

Incapable de retourner dans sa ville natale de Lettonie pendant la suspension de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus, le grand homme de 7 pieds 3 pouces des Mavs a révélé qu’il se maintenait physiquement actif avec la boxe et quelques haltérophilies dans son propre mini-gymnase.

«J’essaie de faire ce que je peux. J’ai une petite pièce avec beaucoup de choses que j’utilise pour rester en forme. … J’ai une petite salle de musculation ici, un vélo et des trucs pour pouvoir faire du cardio et je fais un peu de boxe, j’essaye aussi de travailler mes compétences de boxe. … Nous ne savons pas quand nous allons tout redémarrer, je m’assure donc de faire le maximum pour rester en forme et rester prêt », a déclaré KP à l’annonceur de Play-by-Play, Mark Followil, sur Instagram. clip en direct mardi.

L’avant-centre des Mavs a également cité le légendaire boxeur «Iron» Mike Tyson et la mégastar de l’UFC Conor McGregor comme certaines des figures du sport qu’il apprécie le plus.

En plus de se maintenir en forme, le Mav de première année a également déclaré qu’il gardait son esprit vif avec des livres et des vidéos pédagogiques en ligne.

«J’essaie de développer la patience de lire. C’est quelque chose qui m’a posé problème, mais je pense que je vais mieux [at] lire des livres. J’adore la boxe, j’ai toujours été un grand fan de la boxe et des arts martiaux, donc je me divertis et j’en fais un peu moi-même ici à la maison. Juste des petites choses que j’aime et je suis un mec YouTube, donc je suis sur YouTube juste en train de regarder des vidéos et d’apprendre de nouvelles choses. Comme je l’ai dit, j’essaye juste de m’occuper », a-t-il expliqué.

Avant la suspension des matchs, Porzingis a réussi un retour d’une blessure au LCA cette saison et a été une des principales raisons du retour de Dallas à la proéminence. Il a marqué 19,2 points, 9,5 rebonds et 2,1 blocs en 51 apparitions.