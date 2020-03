Kuzma travaille avec Flint YMCA pour fournir des repas aux enfants pendant le coronavirus

Alors que le reste du monde est aux prises avec les retombées d’une pandémie mondiale et que les hôpitaux des États-Unis commencent à manquer de fournitures essentielles, un membre des Lakers de Los Angeles fait ce qu’il peut pour aider les enfants de sa ville natale de Flint, Michigan.

À partir du début de la semaine prochaine pendant au moins les six semaines suivantes, l’attaquant des Lakers Kyle Kuzma s’est associé au YMCA local pour fournir environ 550 repas par semaine aux enfants, selon The Athletic’s Bill Oram. Le programme comprendra un dîner en soirée et une collation pour les enfants. Ce n’est pas la première fois que Kuzma essaie de redonner à sa ville natale de Flint.

L’été dernier, Kuzma s’est associé à la société de médias sportifs LeBron James UNINTERRUPTED pour offrir un camp de basket-ball gratuit pour les enfants qui comprenait également un abonnement d’un an au Flint YMCA. Pendant ce temps, James et sa LeBron James Family Foundation s’efforcent de continuer à soutenir les familles qui dépendent des programmes non universitaires de son école publique I Promise à Akron, Ohio.

