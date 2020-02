Kyle Kuzma croit que les Lakers ont juste besoin de “ jouer en équipe ” pour le reste de la saison NBA 2019-2020

Tout au long de la saison 2019-20 NBA, les Lakers de Los Angeles ont présenté leur chimie sur et hors terrain comme leur raison de réussir et cela les a propulsés au sommet de la Conférence de l’Ouest.

Cependant, les Lakers n’ont pas joué leur meilleur ballon de basket au cours des dernières semaines, passant souvent par plusieurs étirements insensés et ne l’allumant qu’à la fin des matchs lorsqu’ils sont en retard.

Leurs deux matchs après la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 ont été pour le moins décevants car ils n’ont pas pu surmonter une équipe des Houston Rockets qui n’avait pas de réponse pour leur taille et leur longueur, abandonnant à la place beaucoup trop de points par rapport aux trois points. et dans la zone réglementée.

Contre les Golden State Warriors, ils ont réussi à faire juste assez pour gagner mais le match était beaucoup plus proche qu’il ne devait l’être car ils manquaient de concentration et de discipline tout au long de la nuit.

Dans son interview de départ, Kyle Kuzma a détaillé ce que les Lakers peuvent faire pour s’améliorer à l’avenir, via Spectrum SportsNet:

«Nous venons de resserrer le navire. Clair et simple. Nous devons pouvoir être sur une corde défensive, ne pas retourner le ballon comme nous l’avons fait aujourd’hui, et simplement jouer en équipe. C’est la plus grande chose. Soyez juste une équipe. Les statistiques n’ont pas d’importance individuellement pour nous et pour nous, nous voulons juste continuer à couper du bois et à assembler ces blocs de construction. “

La défense et l’insouciance de l’équipe avec le ballon sont deux des principales raisons pour lesquelles Los Angeles n’a pas semblé bien sur le terrain, car ils ont commencé des matchs bâclés et sans énergie. Les équipes adverses n’ont eu aucun problème à marquer le ballon contre les Lakers et c’est quelque chose qui doit absolument changer à l’approche de la pause des NBA All-Star 2020.

Pour Kuzma, il est juste de se demander si le garder après la date limite était la bonne décision car il a toujours des problèmes avec son rôle et son style de jeu. Bien qu’il ait passé une bonne nuit contre une équipe de Warriors épuisée, il n’a toujours pas pu avoir d’impact sur les équipes projetées en séries éliminatoires, un signe inquiétant compte tenu de ce qu’il signifie pour l’alignement.

Bien qu’il y ait certainement des raisons de s’inquiéter des chances de remporter le championnat violet et or, ils détiennent toujours le meilleur record de la Conférence Ouest.

Peut-être que cette récente séquence de mauvais basket-ball n’est que la longue saison qui s’installe et ils reprendront leur forme une fois la pause des étoiles.