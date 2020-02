Kyle Kuzma discute de la performance au deuxième semestre de sa victoire contre les guerriers

Kyle Kuzma a été quelque peu une figure de division pendant la saison NBA 2019-2020, car il a clairement connu des hauts et des bas sur le terrain.

Kuzma est entré dans sa troisième saison en tant que facteur X en raison de sa capacité de marquer, une compétence qui est nécessaire même dans une équipe qui comprend LeBron James et Anthony Davis. Cependant, il a eu du mal à trouver sa place dans les files d’attente de l’entraîneur-chef Frank Vogel car ses touches et ses minutes sont réduites et il semble souvent qu’il pense trop.

Cependant, Kuzma a prospéré dans des matchs où l’équipe a clairement besoin d’un marqueur et ce fut le cas contre les Golden State Warriors où il avait l’air beaucoup plus à l’aise dans le flux de l’infraction.

Kuzma a expliqué comment lui et Los Angeles ont pu atteindre une victoire facile en seconde période, via Spectrum SportsNet:

«Je pense que nous venons de nous enfermer. Évidemment, nous avons été déçus de ce qui s’est passé en première mi-temps. Nous n’avons pas vraiment donné autant d’efforts, d’attention aux détails, de sens de l’urgence et nous venons de sortir et la première unité a donné le ton et la deuxième unité les a suivis et a prévalu. »

Kuzma était le deuxième meilleur buteur de l’équipe derrière Davis alors qu’il a récolté 18 points sur 8 tirs sur 17, trouvant constamment des moyens d’attaquer le dribble et de finir dans la peinture avec son répertoire de flotteurs et de coureurs. Le reste de l’équipe a également pris le relais alors que cinq autres joueurs ont marqué à deux chiffres, tirant bien le ballon et effectuant la passe supplémentaire qui a conduit à plusieurs bons regards dans la nuit.

Kuzma a été incohérent tous les soirs, mais les matchs contre les Warriors sont un bon rappel de ce qu’il peut faire lorsqu’il reçoit plus de touches et d’opportunités avec le ballon dans les mains. Jusqu’à présent, il a été dépendant de James et Rajon Rondo pour le trouver en transition ou en coupe dans la demi-cour, mais il a prouvé qu’il peut assumer plus de tâches de création de jeu avec la deuxième unité.

Dans une série éliminatoire où les défenses adverses enlèveront ce que les équipes aiment faire sur une possession donnée, des joueurs comme Kuzma qui peuvent sortir et obtenir un seau par eux-mêmes sont inestimables. Davis et James seront le point focal de tout plan défensif, donc Kuzma devra utiliser le dernier tronçon de la saison pour se préparer à ce rôle.