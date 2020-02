Kyle Kuzma estime qu’il n’y a pas de pression supplémentaire sur lui après la date limite du commerce NBA 2019-2020

La date limite de négociation de la NBA 2019-2020 est officiellement passée et alors que des équipes comme les Los Angeles Clippers et Miami Heat se sont chargées, les Los Angeles Lakers ont sans surprise décidé de rester avec leur équipe actuelle.

Depuis qu’il est devenu directeur général de l’équipe, Rob Pelinka a effectué au moins un mouvement à chaque échéance, mais avec des actifs limités, un accord semblait peu probable compte tenu du manque de vendeurs dans un marché rempli de prétendants aux éliminatoires au cours de la saison 2019-2020 NBA.

Malgré les circonstances, Los Angeles semblait être engagé avec plusieurs équipes sur l’ajout d’un joueur d’impact et Kyle Kuzma était au milieu de la plupart de ces discussions car il est sans doute la seule pièce attrayante à gauche pour une équipe dépourvue d’actifs après le commerce Anthony Davis .

En fin de compte, les Lakers ont décidé de garder Kuzma et après la défaite contre les Houston Rockets, il a admis qu’il n’y avait aucune pression supplémentaire sur lui pour jouer.

«Non, non. Jouez simplement mon rôle », a déclaré Kuzma.

«Entrez, jouez avec l’énergie, écrasez les planches à chaque fois, et quand je reçois le ballon, essayez simplement d’en tirer le meilleur parti. Il n’y a aucune pression. Les médias, ils peuvent essayer de faire ces pressions supplémentaires sur vous, mais je fais confiance à mes coéquipiers et je fais confiance à ce que nous avons fait ici et j’essaie simplement de jouer mon rôle. »

L’incohérence de Kuzma au cours de la saison a été bien documentée car il a clairement dû s’adapter à jouer aux côtés de deux joueurs dominants dans LeBron James et Anthony Davis. Alors que Kuzma a montré sa capacité de marquer dans des alignements plus petits, il a également disparu de manière décevante dans plusieurs matchs, à la grande frustration des fans.

Il aurait été la pièce maîtresse d’un accord avec Marcus Morris, mais les pourparlers entre les Lakers et les New York Knicks ont apparemment échoué après que le premier n’était pas disposé à répondre au prix demandé élevé de New York. Morris a plutôt été envoyé aux Clippers, leur donnant un autre joueur pour peut-être vérifier James si les deux équipes devaient se rencontrer lors des éliminatoires de la NBA 2020.

Kuzma a encore le temps de prouver que le garder était la bonne décision, mais il y aura probablement plus de matchs de haut en bas pendant qu’il continuera à comprendre son rôle dans l’équipe. Avec un peu de chance, il trouve son rythme le long de la saison, car il est sans doute le plus grand facteur X du violet et de l’or.