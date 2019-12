Kyle Kuzma 'Just Being Patient' dans la troisième saison avec LeBron James, Anthony Davis

Lorsque les Lakers de Los Angeles ont accepté d'échanger pour Anthony Davis des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, seuls deux joueurs restaient sur la liste: LeBron James et Kyle Kuzma.

Une fois que les pièces se sont formées autour des trois joueurs, Kuzma a immédiatement été propulsé dans le troisième rôle d'option dans lequel très peu de joueurs sont forcés de jouer dans leur troisième saison NBA.

Kuzma l'avait mérité après deux premières saisons très réussies et inattendues en NBA, mais une fois qu'il est arrivé tard dans la saison en raison d'une blessure à la cheville, il n'a jamais semblé trouver son rythme. Même après quelques bons matchs, il a commencé à régresser à certains égards, malgré des améliorations claires dans d'autres facettes comme la défense et le jeu. Mais ce qui amplifie ses combats, ce sont ces onctions qu'il a reçues au début de la saison NBA 2019-2020.

Quand il s'agit de jouer aux côtés de Davis et James, Kuzma essaie simplement de rester patient car il savait ce qu'il lui faudrait pour gagner un championnat, selon Marc J. Spears de The Undefeated:

"Je suis juste patient", a déclaré Kuzma. «Évidemment, en entrant, je savais que je devais beaucoup sacrifier. C'est parfois difficile d'être un jeune joueur et vous voyez d'autres jeunes joueurs [autour de la ligue] que vous pensez être meilleurs que dans de meilleures situations [de jeu]. Mais je viens de recevoir d'excellents vétérinaires autour de moi qui me gardent centré et relaxant. J'ai une chance de gagner un championnat lors de ma troisième année. Je peux faire ce que je veux après en avoir gagné un. Je suis juste positif.

Kuzma a parlé de la période d'ajustement dont lui et le reste de l'équipe auront besoin avant que tout commence à fonctionner de manière transparente:

"Pour moi, vous n'obtiendrez pas les mêmes touches, les mêmes coups et la même ambiance sur le terrain. C’est quelque chose que vous devez vraiment ajuster et adapter à certaines choses. Nous vivons dans une société où tout le monde veut que vous soyez grand maintenant et à chaque fois. Mais cela va prendre du temps. "

Kuzma aura absolument le temps de s'adapter car les éliminatoires de la NBA 2020 n'arriveront pas avant quatre mois. Mais si Kuzma ne peut pas montrer de signes de cohérence avant la date limite de février, il est possible que son nom soit évoqué dans les discussions pour essayer de faire des choix "gagner maintenant".

La chose la plus intelligente à faire serait de «faire preuve de patience» comme le dit Kuzma. C'est une longue saison qui viendra avec des épreuves et des tribulations et les fans – ainsi que les Lakers eux-mêmes – doivent en être conscients. Si les gens peuvent laisser à Kuzma le temps dont il a besoin pour le comprendre, cette équipe pourrait être encore plus dangereuse lors des éliminatoires.