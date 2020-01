Kyle Kuzma met l’accent sur le maintien de l’attitude et des efforts pour le reste de la saison NBA 2019-2020

Contrairement aux autres saisons, les Lakers de Los Angeles ont connu un drame minimal au cours de la saison NBA 2019-2020 alors qu’ils gagnent des matchs et semblent vraiment apprécier de se côtoyer à la fois sur et hors du sol.

LeBron James et Anthony Davis ont sans doute formé le meilleur coup de poing un-deux de la ligue, tandis que les autres joueurs des Lakers ont bien performé en faisant ce qui leur était demandé.

Kyle Kuzma est entré dans sa troisième saison comme sans doute le plus grand facteur X pour Los Angeles, car sa capacité à marquer le basket-ball à côté de James et Davis est essentielle au succès de l’équipe. Il a commencé lentement alors qu’il revenait d’une blessure d’intersaison, mais il est vraiment revenu la semaine dernière avec Davis mis à l’écart.

Après leur victoire contre les Cavaliers de Cleveland, Kuzma a discuté des choses sur lesquelles il cherche à se concentrer pour le reste de la saison.

“J’essaie simplement d’être cohérent avec mon attitude et mes efforts, c’est la plus grande cause, c’est la seule chose que je peux vraiment contrôler”, a déclaré Kuzma.

“Je ne peux pas contrôler les coups qui entrent, mais vous contrôlez l’attitude et l’effort et je pense que lors de ce dernier voyage, ces deux choses étaient vraiment élevées et mon jeu en était le reflet – les vibrations positives.”

Lors du récent voyage de deux matchs de l’équipe, Kuzma a explosé pour 26 et 36 points contre les Dallas Mavericks et Oklahoma City Thunder, montrant son contact avec les coureurs et les flotteurs dans la voie et son tir amélioré à trois points. Sa polyvalence sur la fin offensive a été bien documentée et avec Los Angeles manquant leurs deux joueurs All-Star, il a mis ces compétences en évidence.

Lors de ces deux matchs, Kuzma a montré pourquoi le front office hésitait à se séparer de lui dans le métier de Davis, mais il reste à voir s’il sera en mesure de maintenir ce type de productivité, car il a montré à quel point il peut être incohérent. parfois aussi. Contre les Cavaliers, il n’a réussi à marquer que 11 points sur 5 tirs sur 13 pour n’accompagner que trois rebonds et deux passes décisives.

Kuzma s’est déjà retrouvé au milieu de rumeurs commerciales à l’approche de la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, car il est la seule pièce commerciale attrayante de l’équipe sur la liste, compte tenu de son âge et de son contrat. Tout joueur d’impact que le violet et l’or tentent d’acquérir leur coûtera probablement Kuzma, donc le front-office devra décider rapidement.