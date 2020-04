Kyle Kuzma pense que jouer derrière LeBron et AD aidera sa carrière

Peu importe ce qui se passe avec le reste de la saison, le développement de Kyle Kuzma restera une partie importante de la croissance des Lakers de Los Angeles dans les saisons futures. Bien qu’ils puissent certainement compter sur le jeu de LeBron James et Anthony Davis, leur potentiel de croissance dépend probablement de Kuzma, ou de ce qu’ils peuvent peut-être obtenir pour lui dans un métier quelque part. Mais s’il signe une prolongation avec les Lakers, à laquelle il est éligible chaque fois que l’intersaison commence, ce serait loin.

Donc, pour toutes les discussions sur des accords potentiels le concernant, Kuzma fera partie des Lakers pour l’avenir immédiat et la plupart des fans des Lakers étaient préoccupés par le déroulement de sa saison. Kuzma a vu un rôle réduit en minutes, tirs et points, tout en réussissant 29 pires de sa carrière à partir de la ligne des 3 points en 54 matchs. La plus grande raison pour laquelle il a vu un rôle réduit était que les Lakers ont acquis Davis, qui préfère jouer la position d’avant-garde que Kuzma a occupée pour ses deux premières saisons à Los Angeles.Mais plutôt que d’être plus efficace en moins de temps, Kuzma est allé dans la direction opposée. , voyant son efficacité glisser comme ses minutes.

Mais même si la saison n’est pas en mesure de trouver une conclusion qui couronne un champion, Kuzma pense que jouer derrière Davis et LeBron James, même si cela a réduit son rôle cette saison, sera finalement bon pour sa carrière lors d’une apparition lors de l’édition de mercredi du premier ESPN. Prendre.

«Pour moi, il s’agit d’essayer d’ajouter la victoire au championnat de basket-ball, quelque chose de différent de ce que j’ai vraiment eu dans ma jeune carrière. Au cours des deux premières années, ce fut juste cette évolution: entrer, essayer de mettre les pieds dedans. Ensuite, vous sautez dans une situation où la seule chose qui compte est de gagner, alors vous essayez simplement de construire des habitudes de championnat. Cette année, j’ai eu un avant-goût de cela et j’ai en quelque sorte développé cette mentalité. Évidemment, jouer derrière Anthony Davis et LeBron James – pour moi, en tant que jeune joueur – cela aurait pu être un peu différent.

«Les jeunes joueurs, ils veulent continuer à mettre leur nom, se développer et avoir ces hautes distinctions, mais, pour moi, j’ai eu la chance d’avoir une banquette arrière pour les deux meilleurs joueurs de la NBA et vraiment apprendre d’eux, et voir ce qu’ils font au quotidien, comment ils abordent le jeu. Pour moi, je pense que toute cette expérience de la saison dernière a vraiment été de bon augure pour ma carrière. »

(Pointe de chapeau Christian Rivas de Silver Screen and Roll)

Plus que tout, Kuzma montre qu’il a une vision positive de la saison et compte tenu de la façon dont les Lakers jouaient avant le hiatus, il devrait absolument le faire. Bien que Kuzma n’ait été une star dans aucune des victoires du week-end Bucks-Clippers, il a trouvé des moyens de contribuer même si son tir ne tombait pas en jouant avec l’énergie et en fournissant les nécessités des joueurs de rôle dans les grands spots.

Alors que les fans des Lakers et Kuzma lui-même envisageaient probablement qu’il serait une troisième étoile, Kuzma fournissait toujours la troisième moyenne la plus élevée de l’équipe (12,5 points par match) et leur a donné la création de plans dont l’équipe manquait dans les minutes où LeBron et AD n’étaient pas sur le tribunal. Son efficacité a besoin de travail et le pourcentage décroissant de son pourcentage de 3 points, ainsi que son pourcentage effectif de buts depuis le début de sa saison recrue, est une préoccupation certaine. Mais s’il peut devenir un acteur cohérent sur les Lakers et les aider à atteindre les objectifs qu’ils ont pour eux-mêmes aux côtés de LeBron et AD, chaque fois que le basket-ball revient, les prochaines étapes de la vision de Kuzma pour lui-même et la vision que les Lakers ont eu pour lui être beaucoup plus crédible. Kuzma a raison de dire que trouver sa meilleure personnalité dans ce rôle peut grandement aider sa carrière.

