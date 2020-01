Kyle Kuzma révèle comment il gère la date limite de négociation de la NBA 2019-2020

Kyle Kuzma était l’une des figures centrales de la saga des rumeurs commerciales d’Anthony Davis pour les Lakers de Los Angeles pendant la saison NBA 2018-19.

À partir du moment où Davis a demandé son échange, c’était un véritable pandémonium du côté de l’équipe jusqu’à ce que la date limite du commerce soit passée et à ce moment-là, les dégâts dans les vestiaires avaient été causés. Toutes les personnes non nommées LeBron James avaient été impliquées dans au moins un forfait commercial fictif pendant que l’équipe se retirait de l’image des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Cette saison, les choses sont un peu différentes. Le front-office des Lakers est beaucoup plus prêt avec moins de fuites et de drames. Cependant, Kuzma trouve toujours son nom élevé dans les métiers potentiels. En raison de sa compatibilité avec cette liste, il est probablement la pièce la plus précieuse que les Lakers aient dans n’importe quel métier.

Kuzma a réfléchi à la folie de la saison dernière à la date limite, selon Bill Oram de The Athletic:

“C’était une journée étrange”, a déclaré Kuzma lundi. “Avant la date limite du commerce, c’était bizarre, vous saviez que quelque chose allait se passer, mais vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Mais comme après la date limite, c’était comme si vous deviez jouer à un jeu. “

Depuis lors, le processus de réflexion de Kuzma sur l’implication dans ces rumeurs s’est complètement inversé. Cette saison, il ne se soucie plus que son nom soit inclus:

«Je l’ai consommé davantage l’année dernière», a-t-il déclaré. «Cette année est différente, je m’en fous du tout, mais l’année dernière c’était nouveau et étranger, donc c’était plus comme une chose qui ne peut pas vraiment s’échapper. Mais pour moi, c’est un peu plus facile maintenant. Je n’ai pas vraiment mon Twitter comme ça. Je ne l’utilise pas vraiment. “

C’est un état d’esprit bien meilleur pour Kuzma, d’autant plus qu’il doit se concentrer sur la recherche de la cohérence de son jeu qui ferait de lui un atout non échangeable. La raison pour laquelle il est même dans les négociations commerciales est parce qu’il craint qu’il ne soit pas un élément gagnant-gagnant dans une équipe gagnant-maintenant.

Quoi qu’il en soit, il est bon de savoir que les rumeurs commerciales n’affecteront pas le jeu de Kuzma cette saison. Cela signifie que si Kuzma n’est pas échangé, cela n’affectera pas le reste de cette saison lorsque les Lakers auront besoin de lui pour être génial.