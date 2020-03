Kyle Kuzma s’associe au YMCA Flint pour fournir des repas aux personnes âgées touchées par le coronavirus

Alors que Kyle Kuzma et les Lakers de Los Angeles restent en quarantaine en attendant les résultats de leurs tests de coronavirus, un large segment de la population reste beaucoup plus vulnérable que n’importe quel joueur de la NBA.

Des tests approfondis sur ce virus montrent qu’il a un effet beaucoup plus grave sur les personnes âgées et les personnes âgées que tout autre groupe de personnes. Partout dans le monde, les personnes de plus de 65 ans ont été invitées à rester à la maison.

Kuzma, qui a 24 ans et qui est au sommet de sa santé physique, ne sera probablement pas en mauvais état même s’il devait être positif. En conséquence, il canalise son énergie pendant ce temps pour s’assurer qu’il peut faire du bien à d’autres moins fortunés que lui.

Kuzma – qui a toujours été fier de ses racines à Flint, Michigan – s’associera à leur YMCA pour donner un repas et une collation par jour aux personnes âgées touchées par le virus pendant au moins six semaines à partir du 23 mars, selon Bill Oram de L’Athlétique:

L’attaquant des Lakers Kyle Kuzma dit qu’il s’associe au YMCA de Flint, dans le Michigan, pour donner des repas aux personnes âgées touchées par la pandémie de coronavirus. Le programme fournira un dîner et une collation tous les soirs à partir du 23 mars et durera au moins 6 semaines. Devrait fournir plus de 550 repas par semaine.

– Bill Oram (@billoram) 19 mars 2020

C’est bien de voir Kuzma – ainsi qu’une foule d’autres joueurs de la NBA – créer un réel changement positif dans leurs communautés pendant une période de panique et d’incertitude. Kuzma a toujours fait tout ce qu’il pouvait pour aider sa ville natale, qui fait face à un certain nombre de crises en ce moment.

Il est difficile d’estimer la durée de cette pandémie, mais c’est un développement positif que tant de joueurs et d’athlètes de la NBA dans le monde du sport ont besoin d’aider les gens. Alors que les fans attendent partout les résultats des tests des coronavirus des Lakers, Kuzma voulait s’assurer que sa communauté n’était pas en reste.