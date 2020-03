Kyle Kuzma soutient la candidature de MVP de LeBron James

Pour Kyle Kuzma, son coéquipier des Los Angeles Lakers, LeBron James, est le joueur le plus utile de la NBA, affirmant que tout le monde témoigne d’une autre saison historique pour The King.

Kyle Kuzma a couronné LeBron James à la fin du match. “MVP”, a-t-il dit. “Tu le vois. Tout le monde le voit. ” pic.twitter.com/Kw2fQfCvjv

– L.A. Times Sports (@latimessports) 8 mars 2020

Quelques secondes après avoir frappé le poignard lors de leur victoire 112-103 contre les Los Angeles Clippers dimanche, Kuzma a couronné James alors qu’il se dirigeait vers le banc des Lakers. James a marqué 28 points, sept rebonds et neuf passes décisives.

Kuz a couronné le roi 👑 pic.twitter.com/Q9UMf5aZE9

– ESPN (@espn) 8 mars 2020

Juste après le panier crucial, la foule du Staples Center a scandé MVP à plusieurs reprises.

LeBron. Dague.

MVP chante pour le roi 👑 pic.twitter.com/aYy3zNA4V7

– ESPN (@espn) 8 mars 2020

Pendant une bonne partie de l’année, les critiques ont placé James deuxième dans la course MVP derrière Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. Mais depuis quelques semaines, certains analystes avancent que c’est James qui mérite d’être couronné MVP.

Après tout, bien que les Bucks détiennent le meilleur record de la ligue, ils sont dans la conférence relativement «plus faible». Les Lakers, quant à eux, sont en tête du classement dans le puissant Ouest. À 17 ans, James prouve toujours que quel que soit le maillot qu’il enfile, ils sont forcément un concurrent. Il l’a fait avec ses premier et deuxième relais avec les Cavaliers de Cleveland, le Miami Heat et maintenant avec les Lakers.

Les pourparlers MVP impliquant James atteignent un niveau record, d’autant plus que les Lakers ont remporté deux victoires consécutives sur les équipes rivales – les Bucks et les Clippers.

Après les Brooklyn Nets mardi, les Lakers affronteront à nouveau l’élite de l’Ouest: les Houston Rockets jeudi, les Denver Nuggets dimanche et l’Utah Jazz lundi et mercredi. Il s’agit peut-être de la séquence la plus difficile des Lakers au cours des 19 derniers matchs.