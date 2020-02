Kyle O’Quinn a été un bon coéquipier

C’est le début d’une nouvelle série par Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Après avoir jeté un œil à certains des gars à la fin du banc, nous ajoutons un autre gars qui a passé la majeure partie de la saison enterré à la fin du banc: Kyle O’Quinn. Les Sixers ont fait entrer O’Quinn pendant l’intersaison afin de donner de la profondeur à Joel Embiid, mais il a à peine joué. Il a cependant fourni un bon exemple à ses coéquipiers.

Nous passons maintenant en revue la première mi-temps d’O’Quinn à Philadelphie en fonction des 3 buts qui lui ont été accordés pendant l’intersaison:

Donner une pause à Embiid

O’Quinn a été amené à fournir de la profondeur derrière le grand homme de la superstar, mais avec la façon dont l’entraîneur Brett Brown a utilisé Al Horford, il n’a pas eu un vrai rôle pour lui. Il n’a disputé que 22 matchs cette saison, à commencer un match, et il a en moyenne 10 minutes par match. C’est décevant pour un bon gars polyvalent qui travaille dur tous les jours et il cherchait une nouvelle opportunité à Philadelphie.

Il a une cote défensive de 102 jusqu’à présent cette saison. Donc, dans un sens, quand il a la chance de jouer, il remplit le rôle qu’on lui a demandé de remplir, à savoir s’assurer que Philadelphie ne tombe pas d’une falaise quand Embiid se rend sur le banc. Cependant, avec le déménagement d’Horford sur le banc, il n’y a plus de vrai rôle pour lui. Il s’agit d’une option de rachat potentielle.

Donner un exemple

O’Quinn a été un membre solide du vestiaire toute la saison. Il a été le vétéran modèle et a accepté son rôle de mentor auprès de jeunes comme Norvel Pelle et d’autres qui cherchent un exemple de la façon de gérer la vie de la NBA. Cette saison ne s’est pas aussi bien déroulée qu’il le pensait car il s’attendait à un plus grand rôle et au lieu de bouder, il a eu une influence positive sur l’équipe.

Être «adulte» dans la chambre

Comme mentionné ci-dessus, O’Quinn n’a pas eu la saison à laquelle il s’attendait. Ce fut une autre saison difficile pour lui après avoir à peine joué pour les Indiana Pacers la saison précédente. Brown adore l’expression «l’adulte dans la pièce» et c’est exactement ce qu’a été le vétéran de sept ans de l’État de Norfolk à Philadelphie.

Avec la saison des rachats, son nom apparaîtra comme une option à racheter par les Sixers. S’il est racheté, il aura alors l’occasion de rejouer ailleurs. Sinon, il devra continuer à assurer la présence de ce vétéran sur cette liste.

.