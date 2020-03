Kyle O’Quinn dit que Michael Beasley est le coéquipier le plus drôle qu’il ait jamais eu

Les Philadelphia 76ers sont une équipe très talentueuse qui a beaucoup de personnages intéressants sur la liste. L’un d’eux, bien sûr, est Joel Embiid qui n’a pas peur de faire des blagues avec qui que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le sol, puis il y a Matisse Thybulle et d’autres.

Cependant, pour le vétéran Kyle O’Quinn, aucun d’eux n’est le coéquipier le plus drôle qu’il ait jamais connu.

O’Quinn a repris le compte officiel de la NBA samedi pour répondre à certaines questions des fans et on lui a demandé qui était son coéquipier le plus drôle et il a répondu avec Michael Beasley pendant sa journée avec les New York Knicks.

Pour être complètement honnête, Embiid sonne comme le type de gars qui parle toujours son esprit. Peut-être pas d’une manière «respectueuse» en soi, mais il ne serait jamais accusé de garder les choses pour lui.

En ce qui concerne Thybulle, O’Quinn aime le fait que lui et la recrue sont des gars de collège depuis quatre ans et il peut apprécier le sourire contagieux de sa part.

La NBA est actuellement dans un état de suspension car tout le monde s’auto-met en quarantaine pour être protégé contre COVID-19. Donc, il n’y a pas grand-chose à faire mais vraiment se détendre et attendre que tout soit fini. Donc, bon pour O’Quinn de prendre le temps de répondre aux questions des fans.

