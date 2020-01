Kyle Shanahan compare les 49ers du championnat NFC aux Warriors

Les Golden State Warriors ont dominé le domaine sportif de la Bay Area au cours des cinq dernières saisons. Cinq voyages consécutifs en finale de la NBA, trois championnats et la naissance de l’un des meilleurs duos en backcourt de l’histoire de la NBA ont permis aux fans de basket-ball de la Bay Area de sauter dans le train.

Ce ne sont pas seulement les guerriers qui ont régné sur la Bay Area. Au début de la décennie, ce sont les Giants de San Francisco qui accrochent des banderoles dans le quartier de Mission Bay.

Maintenant, les équipes de basket-ball et de baseball de San Francisco ont du mal. Cependant, l’équipe de football a saisi l’occasion et a pris le relais du championnat de Bay Area.

Les 49ers de San Francisco ne sont qu’à une victoire d’un voyage au Super Bowl, et leur entraîneur-chef veut que son attaque joue de la même manière que les championnats Warriors du passé.

J’ai juste toujours été fan d’eux, et même avant d’arriver ici, je regardais juste comment ils jouaient – je me souviens avoir dit à Atlanta même quand nous étions là-bas que je voulais que notre groupe de récepteurs soit similaire aux Warriors – à qui sait qui le démarreur est.

Shanahan a mis l’accent sur l’utilisation des guerriers de leur sixième homme, devenu le joueur le plus utile en finale, Andre Iguodala.

Ils jouent tous – Andre Iguodala, des choses comme ça – je pense qu’il n’était pas le partant et ensuite il est la finale de la conférence ou quoi que ce soit, MVP du championnat NBA – sept matchs qui comptent pour eux.

L’entraîneur-chef des 49ers veut que son équipe ait la mentalité désintéressée dont a fait preuve le championnat des Golden State Warriors.

Je veux dire, vous pensez à des trucs comme ça – vous avez un MVP, vous avez un MVP défensif, des gars qui semblent vraiment ne pas se soucier de la façon dont cela se fait – Ils vont tous là-bas et ballent et voient où la faiblesse dans la défense est, et partout où cela finit, ce gars tire et c’est beaucoup comme ça que je vois l’offense.

Si le but de Shanahan était de modeler son équipe sur les Warriors, même si c’était juste un peu, il a bien fait. Les 49ers ont quatre joueurs différents avec 30 réceptions ou plus et trois coureurs différents avec 500 verges au sol ou plus. La ligne de défense des 49ers compte à elle seule quatre joueurs avec six sacs ou plus.

L’une des principales raisons pour lesquelles les 49ers ont avancé profondément dans les séries éliminatoires est leur capacité à jouer un football équilibré, avec une nouvelle unité les conduisant à la victoire chaque semaine.

