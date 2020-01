Kylian Mbappé tente nonchalamment un rabona parce que ses adversaires l’ennuient

À ce stade, Kylian Mbappé pourrait s’ennuyer avec le football français.

Alors que le Paris Saint-Germain dansait partout à Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Mbappé a reçu un laissez-passer à la 77e minute juste à l’extérieur du haut de la boîte. Il avait une bonne quantité d’espace devant lui et aurait pu raisonnablement prendre une touche avant de tirer au but. Mais au lieu de faire la chose sensée, Mbappé a opté pour des points de style:

Un rabona tiré de l’extérieur de la surface lors d’une contre-attaque ne peut provenir que de quelqu’un qui trouve les choses trop faciles. C’est le cliché d’un homme qui a battu le jeu vidéo et y revient juste pour essayer toute la merde cool qu’il ne pouvait pas faire quand il prenait le jeu au sérieux. Il prend le coup avec tant de désinvolture qu’il semble penser qu’il s’entraîne plutôt que de jouer dans un match consécutif.

C’est surréaliste de penser à Mbappé tel qu’il est en ce moment. À seulement 21 ans, il n’est pas seulement un vainqueur de la Coupe du monde, mais légitimement l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière professionnelle. Alors que d’autres joueurs de son âge tentent de savoir qui ils sont et de quoi ils sont capables, il a été nommé footballeur français de l’année à deux reprises et a attiré l’attention d’un Lionel Messi.

Le ridicule de son existence est en quelque sorte facile à oublier parce qu’il est dans sa propre sphère parmi les jeunes joueurs, mais il y a ensuite des moments comme le rabona quand il s’installe. Ce n’est pas que Mbappé ait eu l’audace d’essayer ce coup – d’autres joueurs l’ont fait la même chose, et certains ont marqué – mais le fait qu’il ait pu le faire avec tant de désinvolture qui vous fait réaliser à quel point il est d’un autre monde.

À un moment où il devrait avoir du mal à apprendre qui il est, Mbappé est meilleur que presque tout le monde dans la ligue. Sachant cela, tout ce qu’il peut faire, c’est trouver de nouvelles façons de se divertir.