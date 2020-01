Kyrie espère aider Nets à développer une culture qui dure toute sa carrière

Kyrie Irving n’a montré aucun signe de rouille lors de sa performance de 20 minutes dimanche, malgré avoir raté presque exactement deux mois de jeu avec un impact sur l’épaule droite. En conséquence, les Brooklyn Nets ont incendié les Hawks d’Atlanta, remportant une victoire de 108-86 après avoir pris la tête de la saison 70-46 à la mi-temps.

Maintenant, les Hawks ont le pire record de la NBA avec 8-32, mais les Nets ont toujours joué avec une sorte de liberté qu’ils n’ont pas affichée depuis un moment. Caris LeVert a fourni un ascenseur à son retour, bien qu’Irving ait apporté à Brooklyn quelque chose de différent.

C’est ce que le meneur de jeu espère faire: avoir un impact significatif sur la franchise. Et pas seulement pour le reste de ses jours de jeu.

Irving veut que Brooklyn fasse partie de ces équipes pour viser un titre chaque année:

Nous avons juste beaucoup d’enseignement, beaucoup plus d’enseignement à faire. Spécifiquement pour, en quelque sorte, nos jeunes joueurs. Mais nous allons continuer à construire ce qu’est la culture des Brooklyn Nets. Je pense que c’est encore à définir. Nous avons la chance de le définir avec les gars qui sont dans nos vestiaires ici. Évidemment, nous jouons dur, mais la culture ici est que nous voulons être une organisation de niveau championnat, et nous voulons le faire pour les prochaines années de compétition, et quand j’aurai fini de jouer au basket, cette culture ici restera être cohérent. C’est ce que je recherche. C’est un objectif à long terme. Mais cela commence ici par être pour les gars, être présent, être un leader là-bas. Permettre aux gars de travailler sur leur propre jeu et de travailler sur leurs aptitudes mentales.

Les Nets se remettent au travail mardi dans leur premier match consécutif, lorsque l’Utah Jazz visite le Barclays Center.

