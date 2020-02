Kyrie est «l’une des personnes les plus positives» que Taurean Prince ait rencontrées

À l’époque où Kyrie Irving a exprimé ce qu’il pensait de la formation des Brooklyn Nets plus tôt dans la saison 2019-2020, il y avait quelques joueurs importants qu’il n’a pas mentionnés: Jarrett Allen, Joe Harris et Taurean Prince.

Il était pour le moins surprenant, surtout si l’on considère qu’Allen continue de se développer et qu’il n’a que 21 ans, Harris – l’un des meilleurs tireurs à 3 points de la NBA – connaît Irving depuis qu’ils étaient tous deux membres des Cavaliers de Cleveland et des Nets. a signé Prince pour une prolongation de deux ans avant le début de la saison régulière 2019-2020.

Mais Irving a parlé aux Nets et les joueurs ont exprimé que la situation était résolue.

Cependant, c’est dans les moments où les joueurs ne parlent pas spécifiquement de la chimie de l’équipe ou de sujets similaires qu’ils fournissent un meilleur aperçu de ces questions – comme lorsque Prince a parlé d’Irving ayant besoin de revoir un spécialiste concernant son épaule droite, par Brian Lewis du New York Post:

Bien sûr, quelqu’un qui est quelqu’un de si formidable, évidemment la personne avec qui vous sortez tous les jours, vous vous inquiétez pour lui quand il s’agit de parler de chirurgie et de choses de ce genre.

Prince a également ajouté:

Mais Ky est l’une des personnes les plus positives que j’aie jamais vues dans tout ce processus de ma connaissance avec lui, le rencontrer depuis qu’il a signé, je suis sûr que c’est juste un autre témoignage de son livre. Il est temps pour les autres joueurs de s’intensifier et d’être les joueurs qu’ils estiment vouloir accompagner tout en essayant de nous aider à gagner autant de matchs que possible sur la dernière ligne droite.

