Kyrie Irving a dit plus de choses qui rendraient ses coéquipiers des Nets fous

Trois matchs après son retour d’une blessure de deux mois, Kyrie Irving pense que les Nets ont besoin de plus de talent. Après une défaite de 11 points contre les Sixers, on a demandé à Irving ce que son équipe devait faire pour atteindre le niveau de championnat, et il pense que les Nets sont «à une ou deux pièces». Même avec Kevin Durant.

“Collectivement, j’ai l’impression que nous avons de superbes pièces”, a déclaré Irving, “mais il est assez évident que nous avons besoin d’une ou de deux autres pièces qui me compléteront, KD [Kevin Durant], DJ [DeAndre Jordan], GT [Garrett Temple], Spence [Dinwiddie], La voiture est [LeVert]et nous verrons comment cela évolue. “

Irving a fait une préface aux compliments pour ses coéquipiers, en disant: «Nous avons aussi des jeunes gars complémentaires qui ont fait un excellent travail au cours des trois dernières années.» Mais ces jeunes joueurs étaient visiblement absents de la liste des vétérinaires qu’Irving considère clairement comme les éléments clés pour course au titre de l’année prochaine. Irving pourrait-il suivre les traces de LeBron James en contraignant son équipe à gérer les perspectives des vétérinaires?

Parlons de ce que tout cela signifie.

Pourquoi Irving pense-t-il que cette équipe ne suffit pas?

La plus grande question ici est pourquoi Irving pense que son équipe est insuffisante telle quelle. Un gros deux de KD et Irving est probablement suffisant pour décrocher le top 3 ou 4 avec simplement un talent environnant moyen de la ligue dans une Conférence de l’Est peu profonde. Malgré son talent supérieur à la moyenne de la ligue, Irving ne pense toujours pas que cela soit suffisant.

Ce serait une déclaration ridicule avant même le début de la saison, mais elle l’est encore plus en janvier compte tenu des blessures d’Irving. Comment pourrait-il savoir à quel point cette équipe est vraiment bonne?

Cette saison des Nets a été encore plus compliquée que prévu. Irving est à peine là. Nous savions que Kevin Durant manquerait toute la saison alors qu’il se remettait d’un Achille déchiré. Dans l’intervalle, les Nets étaient censés profiter d’une course aux séries éliminatoires alors que l’équipe étudiait comment le reste du noyau s’adaptait à sa prochaine meilleure star. Mais Irving a raté 26 matchs consécutifs à une blessure à l’épaule. Il n’a joué que 14 matchs. Ce n’est pas une taille d’échantillon assez grande pour évaluer ce que Brooklyn a.

Si nous décomposons les chiffres (qui sont encore de petits échantillons), les Nets ont été légèrement meilleurs sans Irving de toute façon. En 14 matchs avec lui, ils ont une fiche de 5-9, surclassés par deux points pour 100 possessions, par StatMuse. Sans lui, ils sont 13-13, étant surclassés de 1,6 points pour 100 possessions.

Il est difficile de mettre des déclarations générales sur cette équipe des Brooklyn Nets, car nous avons à peine vu la majeure partie de leur équipe jouer avec leur deuxième meilleur joueur. Et plus important encore, nous ne les avons jamais vus jouer avec une superstar générationnelle.

Kevin Durant modifie l’équation à un degré que nous ne pouvons pas prédire actuellement.

Cette citation ne conviendra pas aux coéquipiers

La NBA est à un point où les superstars ont maximisé leur puissance. Tout jeune joueur dans les vestiaires des Nets a vu ce que Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et maintenant Kyle Kuzma ont vécu à L.A.Les Lakers n’ont eu aucun problème à faire miroiter leurs meilleures chances de superstars, et James a eu de l’influence. Maintenant, tout Net doit penser que Kyrie pourrait le faire partir ensuite.

C’est un sentiment de merde de toute façon, mais ça fait plus mal de venir d’un joueur qui n’a porté un maillot des Nets que 14 fois. D’autant plus que les récents antécédents d’Irving avec ses coéquipiers ne sont guère stellaires.

Cela pourrait-il éclater?

Sûr. Irving parle souvent, et peut-être que tout est éclairci dans les coulisses, et tout le monde passe à autre chose. Ou peut-être que c’est le début de quelque chose de plus grand.

Jouer dans une nouvelle ville est la chance d’Irving de réinventer son image de leader. Ce n’était pas un bon début.