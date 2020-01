Kyrie Irving a marqué l’histoire des Nets dans un match complet contre Pistons

Kyrie Irving est l’un des meilleurs marqueurs de la NBA, mais quand il montre son jeu complet qui élève ses compétences à un autre niveau.

Irving a conduit les Nets de Brooklyn à une victoire de 121-111 en prolongation samedi contre les Pistons de Detroit, et il a marqué l’histoire des Nets avec sa performance de 45 points.

Selon Justin Kubatko de Stat Muse, Irving est devenu le premier joueur des Nets depuis que la franchise a fusionné avec la NBA en 1976 pour avoir plusieurs matchs avec au moins 45 points, saisissant au moins cinq rebonds et récoltant cinq passes décisives. Selon Kubatko, seuls Vince Carter, Kenny Anderson, Devin Harris et Deron Williams ont affiché la ligne de statistiques au moins une fois.

L’autre fois, Irving a réussi l’exploit cette saison était la soirée d’ouverture, lorsque les Nets ont perdu face aux Timberwolves du Minnesota.

Irving a fait ses débuts en électrique avec sa nouvelle équipe, marquant un sommet de 50 points pour la saison, remportant huit rebonds et totalisant sept passes décisives. Les 45 points d’Irving contre les Pistons constituent son deuxième total de points le plus élevé de la saison

All-Star à six reprises, Irving a joué en six matchs depuis son retour d’une blessure à l’épaule droite. Depuis son retour, Irving a en moyenne 24,8 points par match, 5,8 passes décisives et 5,0 rebonds.

Les Nets disputeront le deuxième match d’un dimanche consécutif à New York contre les Knicks.

