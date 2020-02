Kyrie Irving devrait subir une intervention chirurgicale pour réparer son épaule droite

Selon Shams Charania de l’Athletic and Stadium, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving “est susceptible de subir une intervention sur son épaule droite” et manquera une longue période de temps. Irving, qui a aggravé un conflit d’épaule qui l’a empêché de jouer 26 matchs cette saison, a souffert d’une douleur qui a nécessité une injection de cortisone.

Alors que le six fois étoile n’a joué que 20 matchs cette saison, il a été brillant dans le temps qu’il a joué, avec une moyenne de 27,4 points, 6,4 passes décisives, 5,2 rebonds et 1,4 interceptions par match, réussissant 47,8% du terrain, 39,4 pour cent de la gamme de trois points et un sommet en carrière de 92,2 pour cent de la ligne des lancers francs.

Les Nets, cependant, ont une fiche de 8-12 dans les matchs contre lesquels il a joué et de 25-28 pour la saison.

Avec seulement 29 matchs à disputer cette saison, il est évident qu’Irving pourrait ne pas jouer pour le reste de 2019-20.

Irving a signé un contrat de 135,9 millions de dollars sur quatre ans avec Brooklyn pendant l’intersaison.

