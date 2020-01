Kyrie Irving est le «joueur préféré à regarder» de Jayson Tatum

Jayson Tatum est l’un des anciens coéquipiers de Kyrie Irving de Boston Celtics qui n’a jamais semblé avoir de problème avec le meneur des Brooklyn Nets. Lorsque les Celtics ont visité le Barclays Center le vendredi noir, plusieurs des anciens coéquipiers d’Irving l’ont rencontré à mi-terrain pour l’enregistrement. Mais le moment avec lui et Tatum était un peu différent.

“Ils me manquent tous les deux”, a récemment déclaré Tatum à Jackie MacMullan d’ESPN à propos d’Irving et de l’ancien Celtic devenu l’attaquant des New York Knicks Marcus Morris. “C’étaient mes gars.”

Tatum a également expliqué qu’il est toujours ami avec Irving et qu’ils parlent «de temps en temps», selon MacMullan. L’aile Celtics a également expliqué pourquoi ne s’attend pas à ce que cela change de si tôt:

Kyrie et moi sommes vraiment amis, nous le serons toujours, peu importe ce que les gens pensent. Si tu es mon ami, je vais toujours te soutenir. Et donc, j’avais le dos de Kyrie.

De plus, pour les fans des Nets qui aiment regarder Irving aller travailler, sachez que Tatum est là avec vous:

C’est mon joueur préféré à regarder. Après avoir joué avec lui mes deux premières années, j’ai vu de quoi il était capable. Maintenant, quand je suis assis sur mon canapé à le regarder, je sais parfois ce qu’il va faire avant de le faire.

