Kyrie Irving et Nic Claxton restent à l'écart contre les Hawks d'Atlanta

David Nwaba rejoint la longue liste des Nets qui ne seront pas disponibles pour le match de Brooklyn contre l’équipe de dernière place de la Conférence Est, les 6-23 Atlanta Hawks. Nwaba a subi une blessure à Achille jeudi contre les San Antonio Spurs. Plusieurs rapports indiquent qu'il a déchiré son Achille droit et devra subir une intervention chirurgicale de fin de saison.

En plus de Nwaba, Caris LeVert (pouce droit), Nic Claxton (douleur aux ischio-jambiers gauche) et Kyrie Irving (conflit à l'épaule droite) restent en dehors.

Kenny Atkinson a fourni des mises à jour sur la charge de travail d'Irving récemment, mais les Nets doivent encore fournir un calendrier sur son retour estimé, contrairement à LeVert (quatre à six semaines à compter de la date de son opération). Les Nets n'ont pas non plus fourni de mise à jour du calendrier de Claxton.

Le match de samedi marquera le 18e rang consécutif auquel Irving a échappé pour les Nets cette saison.

