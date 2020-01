Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie snobés dans les sélections de réserve des étoiles

Les réserves de la NBA All-Star 2020 ont été annoncées et les Brooklyn Nets ne seront pas représentés dans le match cette année. On pensait que Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie avaient une chance.

Irving a terminé deuxième parmi les gardes de la Conférence de l’Est dans le vote des fans, mais sixième dans le vote des joueurs, et n’a finalement pas obtenu le feu vert des 29 autres entraîneurs principaux de la NBA. (Les entraîneurs ne peuvent pas voter pour leurs propres joueurs.)

C’est la première fois qu’Irving ne fait pas partie des étoiles depuis la saison 2015-2016, alors qu’il n’a disputé que 53 matchs. C’est la troisième fois de sa carrière qu’il n’est pas nommé au NBA All-Star Game, sa saison recrue (2011-12) étant la première fois qu’il ne participe pas au match.

Dinwiddie a terminé neuvième parmi les gardes de la Conférence de l’Est sur le score global – fans, joueurs et médias – lors du vote de départ. Certains entraîneurs en chef avaient indiqué qu’ils pourraient voter pour la garde des Nets, mais il a également été snobé.

