Kyrie Irving exclu pour le dernier match des Nets avant la pause des All-Star de la NBA

Après que Kyrie Irving a subi une entorse ligamentaire médiale au genou droit contre les Wizards alors que les Brooklyn Nets étaient à Washington le 1er février, l’équipe a déclaré qu’Irving serait réévalué dans une semaine.

La semaine allait et venait et il n’y avait aucune annonce concernant le statut d’Irving. La chose la plus proche d’une mise à jour est survenue samedi lorsque Kenny Atkinson n’a pas exclu le meneur pour le match de Brooklyn contre les Raptors de Toronto mercredi.

Mardi, les Nets ont exclu Irving pour le match de mercredi en raison d’une entorse du genou droit – ce qui signifie que le meneur ne jouera plus pour Brooklyn jusqu’à ce que la pause des étoiles soit venue.

L’affrontement de Brooklyn avec les Raptors sera le cinquième d’affilée qu’Irving a raté à cause de l’entorse. Les Nets sont allés 3-1 tout au long du tronçon jusqu’à présent.

Au total, Irving a joué dans 20 des 52 matchs de Brooklyn cette saison – le concours de mercredi étant n ° 53.

