Kyrie Irving explique ses remarques sur l’alignement des Nets, a parlé à ses coéquipiers

Les commentaires de Kyrie Irving mercredi à propos de la formation de Brooklyn ont attiré l’attention du monde entier du basket-ball. Certains pensent qu’il a un point, certains pensent que la “pièce manquante” est déjà sur la liste, ce joueur est tout simplement blessé – Kevin Durant.

Quoi qu’il en soit, le timing d’Irving était discutable étant donné qu’il s’agissait de son troisième match de retour après avoir été mis à l’écart pour les 26 matchs précédents. Sans oublier, il a fait ces commentaires après avoir affiché un plus-moins -29 dans la défaite des Nets contre les Sixers alors que personne d’autre dans l’équipe n’était même un -10.

En outre, Irving a également indiqué qui faisait partie de la solution pour les Nets par son nom – lui-même, Durant, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Garrett Temple et Caris LeVert.

Joe Harris et Jarrett Allen, qui ont aidé les Nets à atteindre les séries éliminatoires la saison dernière, n’ont pas été mentionnés. Le prince tauréen n’était pas non plus.

Lors de l’entraînement de vendredi, Irving a déclaré aux journalistes qu’il aurait pu ajouter quelques noms de plus à sa liste initiale, bien qu’il ne voulait pas désigner quelqu’un, par Alex Schiffer de The Athletic. Irving a également parlé à ses coéquipiers pour clarifier ses premiers commentaires.

De plus, Irving a expliqué son processus de réflexion aux journalistes:

Je pense que lorsque nous aspirons à des championnats, c’est là que nous voulons être. Comment pouvons-nous y arriver? Voulez-vous être la huitième tête de série en éliminatoires? La septième graine? Mais vous pouvez être réel avec l’équipe que vous avez ici et vous pouvez vous rassembler collectivement et de manière cohérente en tant que groupe. Voilà ce que vous comprenez. Mais les objectifs sont toujours de remporter un championnat. Je ne viens pas tous les jours pour me foutre d’être médiocre ou pour être au milieu du classement. On ne dirait pas. Nous savons que cela va prendre du temps. Ça va être patient. Mais la réalité est que, pour rivaliser avec la Conférence de l’Ouest, nous avons besoin que ces pièces se rassemblent collectivement et que l’équipe s’articule bien et que tout le monde soit en bonne santé. Nous devons avoir toutes les choses en cliquant.

EN RELATION: Charles Barkley critique les commentaires de Kyrie Irving sur l’alignement des Nets

.