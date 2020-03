Kyrie Irving facilite un autre don pour aider à soulager la faim

Pendant cette période de besoin alors que le nouveau coronavirus frappe durement les États-Unis – en particulier à New York – le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving continue de trouver un moyen d’aider ceux qui en ont besoin.

Lundi, la superstar guard a fait don de 323 000 $ dans le cadre de son partenariat avec Feed America et Lineage Logistics. Tout cela faisait partie de la campagne «Partager un repas» de Lineage Logistics. Avec l’aide d’Irving, Lineage Logistics a pu distribuer 250 000 repas.

L’attaquant des Lakers de Los Angeles Anthony Davis travaille également avec Lineage Logistics. Son don de 250 000 $ aidera ceux de Los Angeles.

Mais Irving n’a pas fini.

Selon Stefan Bondy du New York Daily News, Irving “a facilité un don de 200 000 Beyond Burgers à la banque alimentaire, qui est la plus grande organisation de lutte contre la faim de New York”.

Bondy a également noté que Irving est un investisseur dans Beyond Meat.

