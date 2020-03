Kyrie Irving fait don de 323 000 $ à Feeding America pour son anniversaire, en l’honneur de Kobe Bryant

Cela fait près de deux mois que Kobe Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres passagers sont décédés tragiquement dans un accident d’hélicoptère.

Comme il reste difficile de traiter la mort de Bryant, la NBA et le monde naviguent actuellement à travers des eaux inconnues en raison du coronavirus.

Avec cette pandémie qui affecte la vie quotidienne, Kyrie Irving utilise sa plateforme.

À l’occasion du 28e anniversaire d’Irving, il fait don de 323 000 $ à Feeding America et Lineage Logistics verse également jusqu’à 200 000 $ via Instagram:

Voir ce post sur Instagram

Merci à tous pour cet anniversaire, je vous suis extrêmement reconnaissant de votre soutien. Voir les effets de COVID-19 atteindre nos proches, nos écoles, nos emplois et l’accès à la nourriture m’a vraiment touché. Je suis ravi de m’associer à @feedingamerica et @lineagelogistics pour lancer la campagne Share A Meal afin d’aider les communautés marginalisées à obtenir les ressources alimentaires dont elles ont besoin pendant cette période et à travailler avec notre partenaire local @cityharvestnyc pour distribuer 250 000 repas à mes voisins dans le besoin à travers la région de NY. En plus de cela, je fais un don de 323 000 $ à Feeding America et @lineagelogistics correspondra à 200 000 $ de ce que nous collectons ensemble. Je demande à mes fans, amis, famille et partenaires de se joindre à moi pour aider nos communautés en faisant un don au lien dans ma biographie. Merci à tous ceux qui travaillent en première ligne pour nous garder tous en sécurité, en bonne santé et nourris. Ensemble, nous pouvons changer le monde un petit geste à la fois.

Un post partagé par @ kyrieirving le 23 mars 2020 à 11h15 PDT

Selon Howard Beck de Bleacher Report, le joueur de 28 ans serait venu à ce numéro pour honorer également le maillot n ° 8 de Kobe Bryant (3 + 2 + 3):

Sur IG, @KyrieIrving annonce un don de 323 000 $ à @FeedingAmerica.

Pourquoi 323 000 $? Aujourd’hui (3/23) est l’anniversaire de Kyrie. Aussi, me dit-on, car 3 + 2 + 3 = 8, en l’honneur de @kobebryant. pic.twitter.com/klue3hpHoQ

– Howard Beck (@HowardBeck) 23 mars 2020

En ces temps incertains, Irving est le dernier joueur à utiliser sa plate-forme pour aider les autres en faisant un don généreux à Feeding America maintenant.

Parallèlement à ce don, il est très touchant pour Irving d’honorer Bryant de cette façon. Bien que Bryant ne soit plus là, son héritage vivra toujours pour toujours.