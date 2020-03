Kyrie Irving fait un don de 323 000 $ à Feeding America

La NBA a été assez généreuse depuis la propagation du Coronavirus, avec plusieurs joueurs dans leurs propres portefeuilles afin de financer les salaires des membres du personnel de l’équipe dont les revenus seraient affectés par la décision de la NBA d’arrêter de jouer pour la saison 2019-2020.

Lundi, cet altruisme a continué, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving annonçant qu’il donnerait 323 000 $ à Feeding America en raison de l’impact du virus sur les ressources alimentaires. La superstar de 28 ans contribuera également à la distribution de 250 000 repas dans la région de New York.

Irving a passé beaucoup de temps dans la région de New York dans sa jeunesse.

New York a été l’un des États les plus touchés par le COVID-19, avec 20 000 cas de coronavirus positifs et plus de la moitié de ceux centrés à New York (selon l’Associated Press).

Le 7 mars, le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York a déclaré un «état d’urgence» qui comprend les ordonnances de séjour à domicile (par Jesse McKinley et Edgar Sandoval du NY Times). Deux semaines plus tard, le 21 mars, le président Donald Trump a officiellement approuvé l’aide de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) après que New York a été déclarée «catastrophe majeure» (selon Ella Torres, ABC News », Ella Torres, William Mansell et Samara Lynn).

