Kyrie Irving joue contre la douleur à l’épaule

Kyrie Irving devrait rencontrer un spécialiste de l’épaule cette semaine pour faire examiner son épaule droite – oui, la même épaule qui l’a gardé sur la touche des Brooklyn Nets pendant 26 matchs consécutifs plus tôt dans la saison 2019-20. Irving a reçu une injection de cortisone la veille de Noël dans l’espoir de revenir sur le terrain et d’éviter une intervention chirurgicale, ce qu’il a fait pendant un certain temps.

Les premiers rapports provenant de la pratique de Brooklyn mardi ont indiqué que Irving avait aggravé son épaule. Cependant, ce n’est peut-être pas exactement le cas.

Nets Daily rapporte qu’Irving “n’a rien fait pour” aggraver “(la blessure). C’est un problème qu’il essaie de résoudre. »

Irving a raté les cinq derniers matchs de Brooklyn avant la pause des All-Star de la NBA, et il semble qu’il pourrait au moins manquer le premier match des Nets après la pause des All-Star, qui est prévue jeudi contre les 76ers de Philadelphie.

