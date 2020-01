Kyrie Irving mène les Nets à une éruption au premier semestre, victoire 108-86 contre les Hawks

Kyrie Irving n’a montré aucun signe de rouille lors de son retour au jeu dimanche, malgré le fait d’avoir raté les 26 derniers matchs de Brooklyn. En seulement 20 minutes d’action, le meneur des Nets a marqué 21 points sur un tir à 10 pour 11 (1 pour 1 à partir d’un territoire à 3 points). Son pourcentage de buts sur le terrain de 90,9 est un sommet en carrière pour un seul match.

Irving a terminé avec un plus-moins de 22, tout en saisissant quatre rebonds et en récoltant trois passes décisives, alors qu’il aidait les Nets de Brooklyn à gagner 108-86 contre les Hawks d’Atlanta.

De toute évidence, les Nets n’ont pas mis les 48 minutes à mettre le jeu de côté. À la mi-temps, Brooklyn avait marqué 70 points, ce qui est le total le plus élevé que l’équipe ait enregistré au cours de la première moitié d’un match cette saison. L’avance des Nets sur le score de 70-46 à la mi-temps est également la plus importante depuis le 11 mars de la saison dernière.

De plus, en équipe, les Nets ont tiré 65,8% du sol au premier semestre. Ils n’ont pas enregistré un pourcentage de field goal aussi important dans la première moitié d’un match depuis début avril 2017.

Jarrett Allen a terminé le match avec un bloc emphatique. Plus important encore, il a inscrit son 18e double-double de la saison dimanche (10 points et 12 rebonds).

Spencer Dinwiddie n’a pas tiré autant de fois qu’il l’avait été pendant que Irving était absent, ce qui était normal. Il n’a marqué que sept points sur un tir de 2 pour 7 (1 pour 4 sur trois). Mais, Dinwiddie a toujours eu un impact sur la fin offensive, terminant avec huit passes décisives.

DeAndre Jordan a été le bénéficiaire de plusieurs passes décisives de Dinwiddie. Il a marqué 13 points et terminé deux planches timides d’un double-double.

Taurean Prince (14 points), Caris LeVert (13) et Joe Harris (11 points) ont chacun terminé à deux chiffres.

Prince et Harris ont eu des nuits de tir efficaces, allant respectivement de 5 pour 8 et 5 pour 7 depuis le sol. Prince est allé 4 pour 6 de la profondeur et Harris a fait l’un des deux 3 points qu’il a pris.

LeVert n’était pas aussi efficace que Prince et Harris. Il est allé 4 pour 14 du sol, 1 pour 5 de la profondeur.

Le grand Vets Carter des Nets a joué dans ce qui était attendu de son dernier match à Brooklyn. Le vétéran des Hawks a marqué huit points et réussi trois interceptions en 14 minutes d’action.

