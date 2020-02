Kyrie Irving n’est pas définie et pourrait ne pas jouer cette saison

Saison à oublier et vrai cauchemar. C’est ainsi que vous pouvez définir la traversée dans le désert vécue par Kyrie Irving dans ce cours de basket-ball 2019/2020. La base d’origine australienne court le risque de voir comment sa cache dans le NBA Continuez à descendre S’il est vrai que dans son passage à travers Cavaliers de Cleveland Il s’est avéré être un joueur stratosphérique et a réalisé son rêve de gagner un anneau, tout ce qui a suivi est imprégné d’une nébuleuse qui ne fait que s’épaissir. L’aventure en Boston Celtics Ce fut une vraie déception et, non seulement pour sa performance sur le terrain, mais pour son attitude dans une équipe qui demande de la discipline et du ressenti collectif.

Le départ de ceux du Massachusetts vers Brooklyn Nets Il n’a pas caché un sentiment qui s’est étendu au fil du temps chez les spécialistes de la ligue: Irving n’a pas ce qu’il faut pour être un joueur de franchise. Le fait que Kevin Durant a été presque exclue pour toute la saison, ce fut l’occasion pour Kyrie de réclamer et de jeter l’équipe derrière son dos. Rien n’est plus éloigné de la réalité. À son manque de charisme, de compagnie et de capacité de leadership, les soupçons sur son physique sont maintenant ajoutés. Et c’est que son épaule est beaucoup plus battue que prévu. Il n’a disputé que 20 matchs cette année, organisés en deux manches où le bilan de l’équipe n’était pas positif malgré ses bons chiffres.

Son absence dans le All Star s’explique par une entorse au genou, mais l’argument avancé maintenant est beaucoup plus inquiétant: une rechute de la blessure à l’épaule et aucune date marquée pour le retour. “Dans les prochains jours, il rendra visite à un spécialiste pour déterminer les étapes à suivre”, a-t-il déclaré. Kenny Atkinson lors d’une conférence de presse, où il a reconnu la nécessité de la prudence. Et c’est que les Nets ne jettent pas la saison, car ils sont en position de playoffs, mais ils croient qu’avec le personnel disponible, ils peuvent être suffisants pour assurer une place parmi les huit meilleurs de la Conférence Est et ils n’ont pas de plus grandes aspirations que cela.

Avec une fiche de 25-28 et une bonne dynamique d’équipe basée sur la générosité et la clairvoyance tactique de Spencer Dinwiddie, ceux de Brooklyn sont plus nombreux qu’en cinq matchs au neuvième classé (Washington Wizards) afin qu’ils ne voient pas la nécessité de forcer la machine. La chose normale serait que Kevin Durant ne reviendra pas cette saison et il n’est pas exclu que Brooklyn Nets décider de reporter le retour de Kyrie Irving afin de ne pas endommager le matériel, l’équipement ou mettre en danger l’intégrité physique de la base née en Australie. Tout le monde rêve déjà d’une saison 2020/2021 où tout soupçon se dilue et est candidat au ring grâce à une bonne entente entre KD et KI.

