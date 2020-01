Kyrie Irving parle de Kobe Bryant pour la première fois depuis la tragédie

Tous les joueurs de la NBA ont été durement touchés par la mort de Kobe Bryant, sa fille, Gianna, et ceux qui étaient avec eux dans l’hélicoptère qui s’est écrasé dimanche dans le comté de Los Angeles.

Tout le monde a géré le décès de Bryant différemment. Pour ceux qui le connaissaient bien, comme Kyrie Irving, ce fut une période particulièrement difficile.

Le meneur des Nets est revenu sur le terrain mercredi après avoir raté le match de dimanche, suite à l’annonce du décès de Bryant. Après la victoire de 125-115 à Brooklyn, Irving a parlé publiquement de son mentor pour la première fois depuis son décès avec Cassidy Hubarth d’ESPN:

C’est juste difficile d’évoquer les mots. Vous essayez de trouver un message clair que vous enverriez à Gigi et Kobe et à tous ceux qui ont perdu la vie dans une tragédie comme ça, c’est difficile, vous savez. C’est dur. … J’ai essayé de faire ça ces derniers jours, juste pour me préparer pour un moment comme celui-ci. Mais je dois juste laisser faire, laisser couler. Je sais qu’il est là à regarder, ainsi que Gigi, ainsi que les jeunes joueurs de ballon qui étaient dans l’avion également. J’étais juste avec eux à la Mamba Academy pour travailler avec eux en été aussi. Ces jeunes filles perdent la vie. Donc. c’est déchirant pour nous tous. Mais je ne suis pas le seul à avoir affaire à quelque chose. Je pense que la plus belle chose est que cela nous relie tous. Et ses graines qu’il a plantées en chacun de nous continueront de pousser. son héritage va vivre pour toujours, évidemment. Mais, cet homme était un philosophe. Il était un enseignant. Il a laissé tant de belles choses à suivre, et je vais continuer à porter le flambeau.

Irving a marqué 20 points contre les Pistons sur un tir de 7 pour 16. Il a également réussi cinq rebonds et cinq passes décisives.

