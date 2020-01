Kyrie Irving pourrait être formidable

Kyrie Irving a fait deux séries de commentaires faisant référence au Dr Martin Luther King, Jr. au cours des deux derniers jours. Un commentaire était perspicace, intéressant et une réflexion que les engrenages dans la tête de Kyrie tournent toujours.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifie de jouer le MLK Day, Kyrie a dit que c’était un honneur, mais a insisté, à juste titre, sur le fait que nous ne devrions pas réfléchir aux immenses impacts et à la brillante philosophie de King ou d’autres héros noirs en vacances.

Samedi, deux jours avant le MLK Day, Kyrie a pu parler de la façon dont les médias parlent de lui, comme il le fait souvent. Et il a décidé d’invoquer le nom de King.

Quand je suis sorti pendant ces sept semaines sans rien dire et que les gens disent toujours des choses sur moi, c’est inévitable. Tu sais? Ils ont crucifié Martin Luther King pour avoir parlé de paix et d’intégration sociale. Vous savez, vous pouvez retourner voir des leaders historiques et des gens formidables de la société qui font de grandes choses, et ils vont toujours en parler. C’est ce que c’est.

Sensationnel.

Kyrie ne s’y est pas arrêtée. Ce qu’il dit ensuite semble être la philosophie de base de Kyrie sur tout cela et est en fait tout à fait raisonnable.

Je sais ce que je représente. Je suis un grand père de famille. J’ai de grandes valeurs, des valeurs fondamentales. Ce truc de basket-ball est un jeu à la fin de la journée. C’est dramatisé. C’est un divertissement pour les gens et les fans. Je suis un être humain à la fin de la journée. Je vais continuer de le répéter.

Inutile de dire que comparer la critique des médias à propos du leadership et de l’impact sur le tribunal à la critique du pouvoir et de l’assassinat éventuel et du blanchiment du roi est cauchemardesque et égocentrique.

Kyrie n’est pas la seule personne à parler comme ça. Vous le savez si vous avez regardé une minute de couverture politique américaine par le passé, je ne sais pas, trois ans. Les gens n’aiment pas être critiqués, et certains finissent par les considérer comme des attaques personnelles. Ils assimilent faussement ces critiques à un préjudice physique réel causé à ceux qui l’ont précédé. Les enquêtes deviennent des «chasses aux sorcières». Les critiques des médias deviennent des crucifixions. Le fait que le mot «crucifier» figure dans notre lexique moderne est révélateur de cette habitude!

Ce qui est triste à propos de tout cela, c’est que Kyrie est clairement vif et qu’il a une philosophie et une position précieuses dans la NBA. Il a toujours été peu disposé à suivre le récit de ce qu’un joueur comme lui devrait être, quel qu’en soit le prix. Ses commentaires à propos de jouer le MLK Day, qui comprenaient un coup sur la commercialisation des vacances (quelque chose dont la NBA est très occupée!) – vous ne les obtenez pas de trop d’autres joueurs, car pas beaucoup d’autres joueurs ( surtout les étoiles) pensent comme Kyrie. Il y a bien sûr beaucoup d’autres stars de la NBA intelligentes.

Mais la vision du monde de Kyrie est juste différente. Et différentes visions du monde sont précieuses.

Cette vision du monde différente arrive également avec toutes les autres choses folles que Kyrie dit, comme suggérer que le destin l’a placé comme le héros des Nets étant donné que son nom de famille est prononcé de la même manière que Julius Erving (nous devons commencer à l’appeler Dr. K maintenant) et énumérant quels réseaux sont des éléments acceptables de l’avenir de Brooklyn.

Kyrie n’a pas de filtre, ce qui nous permet d’entendre le bon et le mauvais. Nous pourrions vraiment utiliser un peu moins les mauvais afin que tout le monde puisse vraiment écouter les bons. Lorsque Kyrie dit des choses qui font rire le public (pas avec lui) ou grincent des dents, ils sont moins susceptibles d’entendre le bien ou l’intérêt avec un esprit ouvert. Pour ceux qui ont besoin de l’entendre, tout le matériel Kyrie qui roule les yeux facilite la justification de rouler les yeux sur des citations comme celle de jouer le MLK Day.

Soit dit en passant, après tout cela, Kyrie n’a pas joué lors de la journée MLK des Nets. C’était une égratignure tardive.

